è l'ottava prova del Grand Prix Sicilia

Cresce l’attesa a Castelbuono in vista dei “Aspettando il Giro”, la manifestazione podistica in programma domenica 16 giugno. La prova è valida come ottava prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada. La manifestazione, inserita nel calendario nazionale della Fidal, quest’anno si fregia del sigillo “Bronze Label”. Il 16 giugno, inoltre, la manifestazione sportiva assegnerà i titoli regionali FIDAL per società di corsa su strada. Sul podio le prime tre squadre maschili e femminili.

“Aspettando il Giro”, precede il 94esimo Giro podistico Internazionale, in programma come da consolidata tradizione il 26 luglio, ed è organizzato dall’ASD Universitas Palermo e il Gruppo Atletico Sportivo Castelbuonese, con la collaborazione del Comune di Castelbuono e del Comitato Regionale ACSI Sicilia.

Con Aspettando il Giro, si correrà dunque sulle strade dei “campioni”. Lo start da via Sant’Anna, per proseguire lungo via Roma, via Mario Levante, l’impegnativa salita leggendaria del Giro Podistico, fino a scollinare in via Cavour per poi scendere lungo via Vittorio Emanuele, corso Umberto, piazza Margherita , via Sant’Anna e Piazza Castello, con ritorno in via Sant’Anna e piazza Margherita, dov’è previsto anche l’arrivo. Si tratta di asi giri da 1670 metri per un totale di 10 chilometri.

In gara anche tutte le categorie giovanili. La gara, del 16 giugno, anche quest’ann darà la possibilità ai primi 10 classificati assoluti di accedere di diritto alla corsa più “prestigiosa” del 26 luglio. Dieci wild-card che eleveranno all’ennesima potenza lo spettacolo.