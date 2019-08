Tante iscrizioni arrivate anche dall’estero

Cambio al vertice della classifica a squadre femminili del Running Sicily-Coppa Conad. La Podistica Messina che, si trovava in testa fino alla vigilia della tappa di Monreale, è stata scavalcata da Trinacria Palermo e Marathon Altofonte. La società del capoluogo guida adesso la classifica con 3.022 punti davanti a Marathon Altofonte con 2.096, terza la Podistica Messina con 1.595. Dopo 4 tappe, conserva il primato, invece, tra gli uomini la Marathon Monreale in testa con 22.741 punti seguita da Palermo Running (9.896) e Podistica Pattese (8.933)

La sesta edizione del Running Sicily-Coppa Conad, si concluderà il prossimo 20 ottobre con la Palermo International Half Marathon, valida quest’anno per il titolo italiano assoluto di Maratonina

“Sono tantissime le iscrizioni arrivate anche dall’estero – ha detto il presidente dell’Agex, Nando Sorbello – per garantire la presenza del maggior numero possibile di atleti ed amatori siciliani, invitiamo tutti ad iscriversi prima possibile. A differenza di quanto comunicato in precedenza, sono state modificate le scadenze: chi si iscriverà entro il 20 settembre usufruirà di una tariffa agevolata pagando una quota di 15 euro, invece che di 20 euro. Il termine ultimo per iscriversi sarà il 12 ottobre, e cioè 8 giorni prima della gara per consentire all’organizzazione di offrire un servizio di qualità agli atleti”.