Valida anche per il titolo italiano paralimpico di mezza maratona

Conto alla rovescia per il ritorno della competizione internazionale

Dopo la pausa per il Covid, torna ed assegna il titolo italiano assoluto paralimpico

Previste anche la dieci chilometri ed una gara non competitiva di 3km

Archiviata la pausa forzata a causa della pandemia, torna dopo un anno la Palermo International Half Marathon. La gara internazionale su strada è in programma il prossimo 17 ottobre sul tradizionale tracciato che separa la borgata marinara di Mondello ed il centro della città. Nel 2020 lo start venne stoppato all’antivigilia per motivi legati al Covid.

E proprio nel giorno in cui la Sicilia torna ad essere zona bianca, arriva l’annuncio del ritorno della corsa podistica.

Il via dall’antico stabilimento balneare

Il via sarà dato alle 8.15 di domenica 17 ottobre, dunque, davanti l’antico stabilimento Balneare dove è previsto anche l’arrivo, sia della mezza maratona (sui 21 km e 97 metri) che della 10 Km.

La gara, valida quale seconda tappa della VIII edizione del Running Sicily-Coppa Conad, è organizzata dall’Asd Agex di Nando Sorbello con la collaborazione tecnica dell’Asd Medi@.

Dopo che nel 2019 assegnò 6 maglie tricolori con successo di Anna Incerti tra le donne e di Neka Crippa tra gli uomini, e furono ben 911 gli atleti in rappresentanza di 12 nazioni, quest’anno la Palermo International Half Marathon sarà valida per il titolo italiano assoluto paralimpico di mezza maratona.

Domenica prevista anche la non competitiva

Domenica 17 sarà in programma anche una non competitiva di 3 chilometri: il ricavato della gara sarà devoluto in beneficenza all’Arcidiocesi del capoluogo.

L’intero programma della Palermo International Half Marathon, che vedrà ai nastri di partenza atleti provenienti da tutto il mondo, sarà ufficialmente presentato alla stampa martedì prossimo, 12 ottobre, alle 10, nei locali dell’Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile di Palermo, sede del Centro per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi.