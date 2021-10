“Non può piovere per sempre”. La massima poetica che accompagna ormai le speranze dei palermitani di ‘farla franca’ ogni volta che arriva il maltempo, non sembra valere per la borgata di Partanna Mondello.

Ancora allagamenti il giorno dopo

La pioggia è finita ed il sole è tornato ma Partanna è ancora allagata. Lo denuncia l’associazione Aiace che pubblica anche le foto del disastro di ieri e di quello che rimane ancora all’alba di oggi.

Decenni senza una soluzione

Dopo decenni ancora la borgata di Partanna Mondello deve subire questo inferno, causato da beceri criminali che per incompetenza e inettezza continuano a gestire la cosa pubblica. Chi è il responsabile di tutto questo…..????” si chiedono i soci di Aiace e tutti i residenti di quell’area in un post social.

Interrogativi atavici e denunce di inadempienze

Un post che torna a lanciare interrogativi e denunce “Forse doveva essere aperta la paratia, lato Mondello del “ferro di Cavallo”…??? O forse bisognava ripulire e bonificare tutta la rete fognaria e di raccolta delle acque piovane…???? Ancora forse bisognerebbe fare il secondo canalone…??? E forse bisognerebbe utilizzare il canale nord occidentale almeno per le acque reflue…??? E, infine, un ultimo retorico forse se si intercettassero le acque piovane più a monte evitando di farle arrivare nella parte più depressa della borgata di Partanna, magari ‘Completando via Aiace’, come diciamo da anni, tutto questo si sarebbe sicuramente mitigato”.

La denuncia arriverà in prefettura

Non solo una denuncia ma anche un grido di dolore. “Allora la domanda nasce spontanea, perché il presidente dell’ Amap non ha ritenuto opportuno provvedere ad aprire la paratia del ” Ferro di Cavallo” per far defluire tutta quella massa d’ acqua che ha inondato e allagato le borgate marinare di Partanna, di Mondello, di Valdesi…???

Lo chiederemo al Prefetto e in commissione territorio e ambiente