Partenza il 18 ottobre alle 8.30

E’ stata anticipata di un’ora la partenza della VII edizione della Palermo International Half Marathon in programma domenica prossima, 18 ottobre, valida quale ultima tappa del Running Sicily-Coppa Conad. Il via sarà dato alle 8.30 (e non alle 9.30 come inizialmente comunicato) per evitare la concomitanza con alcune iniziative della Coppa Florio classica che, prevede, tra l’altro una serie di attività all’interno del Parco della Favorita.

La decisione è stata assunta dall’ASD Agex, organizzatrice della gara, al termine di una riunione in Questura dedicata alle iniziative sportive in programma domenica in città. “La partenza alle 8.30 – ha spiegato il Presidente dell’Agex, Nando Sorbello – ci consente di dare spazio a tutti i nostri atleti di misurarsi sull’intero percorso, passando in tempo il testimone agli organizzatore della Coppa Florio Classica”.

Per venire incontro alle tante richieste arrivate nelle ultime ore, è stato anche deciso di posticipare a sabato mattina, 17 ottobre, il termine ultimo per le iscrizioni sia alla Mezza Maratona, che alla 10 Km.

Ai nastri di partenza della Mezza Maratona ci saranno, tra gli altri, il campione italiano nel 2018 di Maratona, Alessio Terrasi, e l’ugandese Simon Rugut Kipngetich della Toscana Atletica, già vincitore della maratona di Treviso nel 2015 e di Trieste nel 2016, che vanta un personale di 1h04’ sulla Mezza Maratona.

La Palermo International Half Marathon, con partenza ed arrivo davanti l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello (attraverso un percorso tra il mare ed il centro città) è patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Palermo e dall’Assessorato regionale al Turism.

Rigidi i protocolli anticovid applicati ad iniziare dal numero limitato e contingentato di iscrizioni. Previste sanificazione, nebulizzatori di acqua al posto degli spugnaggi, ingresso nella zona partenza dopo la misurazione della temperatura, ingresso nella zona partenza con mascherina che sarà tolta 500 metri dopo la partenza, partenze scaglionate per sesso, categorie e tipo di gara; consegna mascherine all’arrivo dei partecipanti senza protezione individuale, presenza di prodotti igienizzanti nella zona partenza ed arrivo; premiazione dei primi 3 atleti assoluti maschile e femminile della Mezza maratona e 10 Km senza la classica consegna e personale dell’evento munito di guanti, mascherine e visiere.

Rimane immutato il tracciato tra mare e città, con partenza ed arrivo a Mondello, davanti l’Antico Stabilimento Balneare, ma sono previste tre distinte partenze: alle ore 9 la Mezza Maratona donne (con massimo 200 partecipanti), poi a seguire la Mezza Maratona uomini (massimo 500 iscritti) e la 10 Km. uomini e donne (massimo 300 partecipanti).