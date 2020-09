pioggia di critiche per l'amministrazione comunale

Non si fermano a Palermo le polemiche per la lunga pista ciclabile nel centro della città.

L’assessore comunale alla Mobilità, interviene sulla questione con un post su facebook.

Scrive infatti Giusto Catania: “A tutti quelli che, che in questi giorni, si stanno esprimendo sulla pista ciclabile in fase di realizzazione, chiederei di aspettare almeno che l’intervento sia completo (segnaletica, dissuasori, cicloparcheggi…) prima di esprimere giudizi definitivi. Riuscite ad avere ancora qualche settimana di pazienza? In questo momento state commentando un cantiere, non una pista ciclabile. Comprereste un’automobile quando si conosce solo la forma della scocca?

Sarò disponibile ad un confronto pubblico sulla pista ciclabile quando l’intervento sarà finito. #MobilitàSostenibile #CittàEcologica”.

Ma i palermitani, si sa, non sono bravi ad aspettare. Tanto che su facebook è nato il gruppo “Libera Palermo (da Catania)” del quale vi abbiamo parlato ieri. Un gruppo che contesta le scelte per la città dell’amministrazione comunale, e soprattutto dell’assessore Catania, in tema di mobilità sostenibile.

Tra i promotori del gruppo facebook c’è l’ex assessore regionale ai lavori pubblici Giovanni Pizzo che ha fatto parte della giunta Crocetta. Il gruppo conta al suo interno già decine di iscritti.

“Dopo aver scambiato opinioni negli ultimi giorni con diversi di voi ho deciso di aprire questo gruppo”, scrive Pizzo -. Ho molti amici su Facebook, alcune migliaia, ma ho invitato solo 88 persone.

Non sono né i più bravi o i più vicini a me per frequentazione o sensibilità, scelti a caso e mi sono fermato a 88″.

Argomento clou del gruppo è al momento proprio la pista ciclabile che sta nascendo all’interno del centro storico di Palermo e che ha generato un già fitto vespaio di critiche soprattutto tra gli automobilisti palermitani, che la reputano pericolosa, e tra le forze politiche d’opposizione.

“Ne vedremo delle belle prossimamente in via Principe di Villafranca e lungo tutta l’asse – scrive Barbara su questo argomento -. Vorrei chiosare dicendo che io sono favorevolissima alle piste ciclabili, fatte, però, con un pensiero e soprattutto un progetto dietro, così è pura follia”.

“E ci vuole un po’ di follia per combattere con le idee senza strumenti – continua Pizzo nella sua presentazione del gruppo -. Inoltre non volevo creare un gruppo personale, drogato dalle mie amicizie. Le proteste “GIUSTE” sono quelle che si diffondono dal basso”.

Un gruppo nato in netto contrasto con i progetti della giunta Orlando e dell’assessore Catania quindi ma “voglio pregarvi – si rivolge così Pizzo ai membri del gruppo – di cuore e di testa, di non offendere la persona Giusto Catania su questo gruppo. Voglio un Giusto dissenso”.

“Stanno mortificando e distruggendo la nostra città, ci vuole una risposta di orgoglio”, scrive un altro membro del neonato gruppo Facebook.