Il forum online

La transizione digitale dell’Unione europea come occasione per il rilancio dei territori, il ruolo dei fondi Ue e quello delle amministrazioni regionali e locali. Sono i temi che saranno affrontati nel Forum web dell’ANSA sulle politiche regionali Ue e le sfide della trasformazione ecologica e digitale.

Relatore l’assessore all’Economia Gaetano Armao

Prenderanno parte all’incontro Gaetano Armao (Ppe), vicepresidente della Regione Siciliana e relatore sulla coesione digitale presso il Comitato europeo delle regioni, Simona Neri (Pd), sindaca di Laterina-Pergine Valdarno (Arezzo) e membro del programma per i giovani politici del Comitato, Andrea Mancini, funzionario della direzione affari regionali della Commissione europea e Brando Benifei (Pd), co-relatore per il Parlamento europeo per le nuove regole sull’Intelligenza artificiale.

Il Forum “Sviluppo Digitale e Regioni”

In particolare, oggi, 26 aprile, dalle 15 alle 16, Gaetano Armao vicepresidente della Regione Siciliana e relatore sulla coesione digitale presso il Comitato europeo delle regioni, parteciperà al Forum web dell’ANSA “Sviluppo Digitale e Regioni”, sulle politiche regionali Ue e le sfide della trasformazione ecologica e digitale che sarà trasmesso in diretta streaming sui siti di ANSA.it e ANSA Europa.

Il vertice sull’energia

È stata l’energia il tema al centro dell’incontro, svolto a Palazzo d’Orleans, tra il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, e la delegazione del Congresso degli Stati Uniti d’America. Un argomento di attualità: la guerra tra Russia e Ucraina ha fatto lievitare i costi di gas e petrolio. “A causa di forze politiche che hanno fatto della demagogia il loro mantra – ha detto Miccichè – l’Italia è l’unico Paese che non ha centrali nucleari. Nel nostro bilancio nazionale le voci che costano di più sono: welfare, istruzione ed energia. Se riuscissimo a ridimensionare quest’ultima voce, faremmo un grande passo in avanti, gravando sempre meno su famiglie e imprese. Sono contento di essere qui con voi: abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti”. Il presidente dell’Ars ha aggiunto: “Il nostro è il Parlamento più antico del mondo, ma abbiamo bisogno di idee moderne”. La delegazione Usa ha approfondito le tematiche con l’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri.