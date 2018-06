l'assessore ippolito: "sarà una realtà aperta"

Preceduto dal Comitato tecnico – scientifico, si è insediato ieri all’Assessorato Regionale delle Politiche Sociali l’ Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità.

“Nel decreto di costituzione – ha spiegato l’assessore Mariella Ippolito – abbiamo pensato ad una realtà aperta che metta insieme diversabili e professionalità, ponendo la persona al centro dell’integrazione sociosanitaria”. Anci, Ufficio Scolastico Regionale, Asp, Inps sono alcuni dei soggetti istituzionali coinvolti nell’Osservatorio che si prefigge il supporto tecnico – scientifico, il sostegno e la promozione alle politiche regionale inclusive in materia di

disabilità. Verrà predisposto un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione regionale, nazionale e internazionale.

L’assessore, coadiuvata dai dirigenti generali Salvatore Giglione e Maria Letizia Di Liberti, rispettivamente dei Dipartimenti della Famiglia e delle Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico, ha ascoltato i rappresentanti delle diverse associazioni che compongono l’Osservatorio.

Servizi, piani individualizzati, inclusione e cooperazione sono solo alcuni dei temi affrontati. Adesso si lavorerà ad un regolamento in cui saranno fissate le modalità di funzionamento secondo una logica di raccordo e non sovrapposizione con altri organismi e strutture istituzionali presenti sul territorio regionale.