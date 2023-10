Grave lutto alla polizia stradale di Palermo. A 56 anni è morta Angela Marinella da 30 anni alla sala operativa della polizia stradale di Palermo.

Per i colleghi una grave perdita. La sua voce al telefono era inconfondibile. Una persona speciale che ha varcato per tanti anni la sala dove si controlla il traffico autostradale della Palermo Catania, della Palermo Mazara del Vallo e le statali Palermo Agrigento e Palermo Sciacca.

Un pilastro

Un pilastro per il lavoro delicato che svolgeva. Ha sempre mostrato grande umanità davanti alle tantissime tragedie che si sono verificate sulle strade palermitane in questi anni.

I colleghi si sono stretti alla famiglia e ai parenti in queste ore di dolore. In tanti avevano chiesto una preghiera in questo ultimo periodo. L’elenco di queste improvvise, continue dolorose dipartite si allunga. “Anche Angela ha lasciato questa terra – scrivono i colleghi – Ciao Angela, tu che ci credevi tanto, adesso riposa tra le braccia del Padre”.

