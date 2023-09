Alla presenza dell’onorevole Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive, si è così registrata tale adesione formale in un incontro organizzato proprio da Sarrica al Centro Sociale di Finale di Pollina, che ha visto protagonisti diversi amministratori del comprensorio delle Madonie e non solo.

L’incontro

“Insieme ai consiglieri Musotto e Solaro abbiamo fatto una scelta netta e chiara aderendo a Forza Italia – afferma Sarrica già sindaco del comune madonita per un decennio (2000-2010) nonché vicepresidente del Parco delle Madonie nello stesso periodo – . Ma soprattutto abbiamo sposato il progetto politico di Edy Tamajo, presente senza sosta con fatti e concretezza più che mai nel nostro territorio. Un fuoriclasse della politica. Nei prossimi giorni ci saranno altre adesioni al partito di amministratori di altri comuni delle Madonie e non solo presenti al dibattito”.

“Benvenuto a Pino Sarrica, Giulio Musotto e Maria Solaro. La loro storia politica è in linea con i nostri valori e con il partito di Forza Italia. Quell’area moderata del Paese con determinati valori; sempre a contatto con la gente ed il territorio. Sono convinto che a Pollina e in tutto il circondario, attraverso il nostro lavoro per il bene comune faremo grandi cose”. Queste le parole dell’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo a seguito dell’incontro a Pollina alla presenza di tanti amministratori dei comuni limitrofi.

La visita di Salvini in Sicilia

Matteo Salvini torna in Sicilia e lo farà a Caltanissetta, il prossimo 14 settembre, in occasione della festa della Lega. “Si svolgerà a Caltanissetta il prossimo 14 settembre, la prima festa della Lega in Sicilia, con tanti appuntamenti, dibattiti, prodotti tipici ed esibizioni, con l’intervento di importanti volti politici siciliani e nazionali”.

Le parole della Tardino

A dirlo in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia. “Sarà anche l’occasione per fare il punto sull’anno di governo nazionale e regionale, con riferimento alla nostra azione politica ed amministrativa, alla presenza dei nostri due assessori regionali, il vicepresidente Luca Sammartino e l’assessore Mimmo Turano e di Luigi D’Eramo, sottosegretario all’agricoltura. Ma avremo anche l’importante presenza del gruppo ID al Parlamento europeo, per il tramite di Marco Campomenosi, collega e capodelegazione a Bruxelles, per parlare di agricoltura, pesca e trasporti dal punto di vista europeo con sguardo al territorio, con la partecipazione di Lorenzo Viviani, responsabile del dipartimento pesca del nostro partito”.

