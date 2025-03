Si trova in osservazione all’Ismett di Palermo dove sta eseguendo una serie di accertamenti Gianfranco Miccichè ex Presidente dell’Ars, storico esponente di Forza Italia, oggi un od ei tre animatori del nuovo progetto politico Grande Sicilia insieme a Raffaele Lombardo e Roberto Lagalla.

Polmonite per l’uomo politico siciliano

La prima diagnosi per l’uomo politico siciliano parla di una polmonite che dovrà essere curata nei modi e nei tempi necessari a partire dalla giusta misura di riposo e al riparo da colpi d’aria.

Gli accertamenti sono stati concordati con i medici che da sempre hanno in cura Miccichè e che si appoggiano proprio all’Istituto Mediterraneo dei Trapianti e delle terapie di alta specializzazione.

Domenica l’uscita a Enna

Miccichè appena domenica scorsa è stato fra i protagonisti ad Enna della presentazione del simbolo di Grande Sicilia il nuovo partito battezzato insieme a Raffaele Lombardo e Roberto La Galla.

In quella occasione Miccichè è apparso assolutamente in forma sia dal punto di vista fisico che politico “Il nome per me è un regalo – ha detto Gianfranco Miccichè – io vengo da Grande Sud”. Un partito inclusivo nel progetto dei fondatori “Ci sono dentro tutti – ha detto Raffaele Lombardo – autonomisti, civici democratici, chi non è democratico. Noi siamo democratici e aperti a tutti. A tutti quelli che sposano questo progetto che è del civismo e dell’autonomia”.

“Non vogliamo essere uno dei tanti partiti che occupano uno spazio al centro, ma un serio interlocutore dei siciliani e vogliamo partire dai piccoli comuni” ha aggiunto il terzo fondatore, il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Un partito a caccia dei voti del centro

Un movimento, quello fondato dai “tre tenori della politica” così come sono stati ribattezzati in questi mesi, a caccia dei voti del centro che nasce dall’esigenza di “tornare alla politica”, quella con la P maiuscola. Ma un movimento che resta ben saldamente alleato del centrodestra.

Nella foto Gianfranco Miccichè ospite negli studi di BlogSicilia per la trasmissione TalkSicilia