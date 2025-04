Un’altra giornata di passione per il traffico a Palermo ed il periodo pasquale non c’entra nulla. dopo il caso di ieri per la chiusura di una corsia del ponte Corleone inn direzione catania, anche oggi, 9 aprile 2025, proseguono i lavori che interesseranno le corsie centrali del viale Regione Siciliana, stavolta in direzione Trapani.

Riapre una corsia ma chiude l’altra

A partire dalle ore 04.00 le maestranze della ditta incaricata dei lavori di ammodernamento della pubblica illuminazione hanno iniziato a rimuovere le deviazioni, posizionate ieri, in direzione Catania ed a seguire a montare le analoghe deviazioni lungo la carreggiata opposta, direzione Trapani, dove resteranno per le successive 24 ore quindi fino a stanotte inoltrata.

Le notizie dalla Polizia Municipale

“Come già reso noto – dicono dalla polizia Municipale – si tratterà di due distinte deviazioni, la prima altezza del Ponte Bonagia e la seconda poco prima del sottovia Calatafimi, che, a causa dei tempi tecnici correlati all’assestamento del conglomerato in cemento, rimarranno in opera per 24 ore. Due pattuglie della Polizia Municipale sorveglieranno il tratto interessato durante le operazioni di cantiere”.

Il caso di ieri

Nonostante l’assistenza continua della Polizia Municipale, ieri si sono riscontrate inevitabili lunghe code lungo viale Regione Siciliana, le cui conseguenze si sono sentite anche nelle zone limitrofe e negli assi di attraversamento. Il c aso è scoppiato anche lungo via mare, unica via alternativa nella quale si sono riversate centinaia di auto.

Le code previste anche oggi

Nella previsione che oggi, specie nelle ore mattutine in cui più intenso è il traffico, anche pendolare, in ingresso in città, si verifichino code altrettanto lunghe, il Comando Polizia Municipale suggerisce di evitare per quanto possibile l’ utilizzo del viale Regione Siciliana in direzione Trapani, utilizzando per arrivare in città percorsi alternativi quali la via Messina Marine o corso dei Mille. Naturalmente sarebbe preferibile l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o collettivo quale il treno.

“Nell’assicurare l’impegno possibile per regolare la circolazione, si evidenzia come i lavori, necessari per potenziare l’illuminazione ed inderogabili, dureranno solo un giorno”.