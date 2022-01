Serrata rete di protezione. Discariche in tutto il quartiere Roccella

Incivili in azione nell’area di cantiere del ponte Corleone, a Palermo. Approfittando della mancanza di vigilanza, alcuni ignoti hanno serrato la rete di protezione che delimita la discesa verso il pilastri del viadotto di viale Regione Siciliana. Ciò al fine di abbandonare illecitamente ogni tipo di rifiuto possibile. All’interno di quello che, in futuro, si spera sarà l’area del cantiere del viadotto, è stato lasciato di tutto. Dai classici sacchetti di spazzatura passando per gli ingombranti ed alcuni rifiuti speciali. Un fatto che non è nuovo, visto che già in passato erano avvenuti episodi simili.

Ingombranti e spazzatura nell’area del ponte Corleone

Oggetti, in quel caso, rimossi per consentire la discesa dei mezzi della Icaro Progetti verso i pilastri del ponte Corleone. Proprio al fine di prevenire eventuali episodi del genere, gli operatori del Comune avevano posizionato un rete metallica per impedire l’accesso ai non autorizzati. Ma ciò non è bastato.

Abbandoni che potrebbero avere un forte impatto in un’area, come quella del ponte Corleone, decisamente pieni di problemi. A cominciare da quelli della viabilità. Come risaputo, sono in vigore delle restrizioni al traffico su entrambe le carreggiate di viale Regione Siciliana. Regole che hanno ridotto ad una corsia le carreggiate disponibili per i mezzi in transito. Inoltre, anche le bretelle laterali del raccordo hanno subito delle limitazioni. Ciò con buona pace delle attività commerciali della zona. Proprio in tal senso, qualcuno ha apposto questa mattina uno striscione di protesta dal lato in direzione Catania. Un messaggio divelto dal vento ma dal quale si evince ancora il messaggio: “#CheUnNuovoVesproViSpazziVia”. Cartelli che sono apparsi anche in altre zone della città, come ad esempio al sottopasso di via Brancaccio.

Abbandoni di rifiuti in tutto il quartiere Roccella

Un tema, quello dell’abbandono di rifiuti, che non riguarda solo l’area del cantiere del ponte Corleone. Bensì, si estende a tutta la zona limitrofa del quartiere Roccella. Lo dimostra lo stato di alcune vie limitrofe dell’area, come via Lussorio Cau, via San Raffaele Arcangelo e, appunto, via Gustavo Roccella. Spazzatura presente sul posto già da diversi giorni e che si è accumulata perfino sulla sede stradale. In alcuni casi, alcuni cumuli sono stati dati anche alle fiamme. Lo si evince dalle chiazze nere presenti a terra.