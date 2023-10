I lavori si svolgeranno in notturna

Nuovi lavori sulla sede stradale del ponte Corleone, a Palermo. Al fine di consentire lo spostamento dei sottoservizi della linea elettrica, l’Ufficio Mobilità del Comune ha emesso l’ordinanza 1296 del 29 settembre 2023. Atto con il quale il Capo Area Sergio Maneria disciplina la futura viabilità durante l’esecuzione degli interventi. Le opere partiranno dalla carreggiata in direzione Catania, per poi interessare quella opposta. Secondo le previsioni, la ditta incaricata dei lavori eseguirà quanto necessario durante le ore notturne, in un periodo compreso tra le 22 e le 5 del mattino. Complessivamente, gli scavi dovrebbero durare circa tre giorni e dovrebbero inizare entro trenta giorni dall’emanazione ell’ordinanza.

Nuovi lavori al ponte Corleone: cosa cambia

Tali lavori risultano frutto di un appalto commissionato dal Comune di Palermo, dal provveditorato delle Opere Pubbliche e da Anas. Opere necessarie ad un adeguamento strutturale del ponte e che permetteranno di razionalizzare il passaggio dei sottoservizi sul viadotto che da sul fiume Oreto. Secondo quanto previsto dall’ordinanza, dalle ore 22 alle 5 si verificherà la chiusura della circolazione veicolare sulla semicarreggiata interessata dai lavori; l’istituzione del dievieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con la relativa previsione della rimozione coatta 0-24; il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; infine, la contestuale creazione di un apposito percorso pedonale protetto in corrispondenza del perimetro di cantiere.

Gli interventi si svolgeranno in notturna

Regole generiche e che riguardano tutti i cantieri di questa tipologia. La particolarità è che tali interventi verranno eseguiti di notte. Ciò al fine di allegerire i disagi per automobilisti e camionisti, nonchè per la viabilità intercittadina e quella di collegamento fra i due assi viari rappresentanti dalla A19 e dalla A29. Così come previsto dal documento emanata dall’Ufficio Mobilità, il cantiere dovrà essere completamente recentitato ed interdetto alla circolazione dei veicoli. Inoltre dovrà essere adeguamente segnalato con apposita segnaletica, del cui posizionamento si occuperà l’azienda che eseguirà gli interventi.

(Video Archivio)