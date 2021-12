dopo l'inferno di ieri pomeriggio

“Auto incolonnate per chilometri e chilometri. Imprese e cittadini ostaggio di una città alla deriva con cantieri che paralizzano la circolazione, le attività, la logistica. La scena che si è mostrata agli occhi di tutti ieri sul ponte Corleone è l’ennesima istantanea di una città allo sbando”. Così Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo, in merito alla decisione di limitare il transito delle auto su Viale Regione Siciliana, all’altezza del ponte Corleone, su una sola carreggiata per senso di marcia.

Angoscia per il futuro

“L’angoscia non è rappresentata solo dal presente, ma dalla assoluta mancanza di una visione futura. Chi sta lavorando alla messa in sicurezza di questa arteria? Qual è il cronoprogramma? Qual è il progetto di potenziamento strutturale che, in un posto civile, dovrebbe essere realizzato in pochi mesi? C’è qualcuno che per Natale lavorerà così da garantire alla città la fruibilità di una via di collegamento così importante? Quali sono le ragioni per le quali non riusciamo ancora ad attraversare regolarmente una delle poche strade di scorrimento veloce di Palermo?”, chiede Russello.

Chiarezza sui tempi

“Abbiamo il diritto come cittadini e come imprenditori di sapere cosa ci aspetta per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Vogliamo chiarezza su progetti e tempistiche. Non possiamo pensare – conclude Russello – di continuare a scoprire, con rassegnazione, di essere prigionieri di una città senza futuro”.

Le “scuse” del Comune

Oggi sono arrivate le scuse della Giunta Orlando alla cittadinanza. “Siamo assolutamente consapevoli dei disagi che stanno vivendo gli automobilisti palermitani a causa delle restrizioni imposte sul ponte Corleone. E’ necessario, tuttavia, sottolineare che queste misure non sono il risultato di scelte politiche assunte dall’amministrazione comunale. Ma attengono ai pareri tecnici frutto delle indagini condotte dalla Icaro Progetti”.

Una relazione che impone “di restringere, in accordo con il commissario Matteo Castiglioni, le carreggiate per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Ribadendo il nostro dispiacere a tutti i cittadini, è importante evidenziare che gli uffici comunali hanno emesso le ordinanze vigenti esclusivamente a tutela della sicurezza dei cittadini. Infine esprimiamo un sentito ringraziamento alla Polizia Municipale che sta facendo il possibile per ridurre i disagi”.