In tre luoghi diversi della città

Festa dei sapori contadini, a Palermo, in occasione del lungo ponte di Ognissanti. In tre luoghi diversi della città, e in giornate diverse, saranno aperti i tre mercati contadini organizzati dalla Cia Sicilia Occidentale, dove sarà possibile provare, anche in degustazione, un paniere di prodotti genuini, alcuni a regime biologico o presidi Slow Food, sottoposti al controllo diretto della Confederazione italiana agricoltori.

Una filiera corta, con vendita diretta dei produttori provenienti da varie zone della provincia e della Sicilia, che va dalle delizie da forno all’orto-frutta, dalle conserve agli insaccati, e poi carni, vino, miele, olio, formaggi e frutta secca, immancabile sulle tavole dei palermitani per la Festa dei morti.

Domani, giovedì 1 novembre, il mercato contadino sarà dalle 8,30 alle 14 in piazza Polsen (zona corso Calatafimi). Sabato, sempre negli stessi orari, in via dell’Antilope a Bonagia, mentre domenica mattina sarà aperto quello di piazza Don Bosco.