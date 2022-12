Domande entro il 3 febbraio, apertura delle buste sei giorni dopo

Avviato l’iter per far partire il primo stralcio di interventi sul ponte Oreto, a Palermo. Il RUP Tonino Martelli ha infatti pubblicato il bando dell’accordo quadro relativo alla struttura di via Oreto, che attende da anni lavori di manutenzione. Fatto che ha causato notevoli restrizioni alla viabilità per motivi di sicurezza.

Domande entro il 3 febbraio

Le domande potranno essere presentate entro il 3 febbraio, con l’apertura delle buste che avverrà sei giorni dopo. Come già ribadito anche dall’assessore Orlando qualche giorno fa in Consiglio Comunale, si tratta di una prima fase dei lavori, a cui ne seguirà almeno un’altra sulla quale bisognerà reperire ulteriori fondi.

Quattro milioni per la prima tranche

La prima tranche di interventi, contemplata all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, prevede una spesa di circa 4 milioni di euro, di cui 580.000 euro da destinare agli oneri di sicurezza. L’importo a base di gara è quindi di 3,42 milioni di euro, di cui un milione servirà per costi di manodopera. Questa è una fase che verrà finanziata con i fondi CIPE, già destinati all’opera dal lontano 2009, così come ha ricordato qualche giorno fà l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando.

“Con riguardo ai lavori da condurre con l’accordo quadro sul ponte Oreto, il primo stralcio dei lavori è finanziato con le risorse che già vi erano destinate nel 2009, ovvero i 3,8 milioni di euro messi a disposizione tramite i fondi CIPE – ha dichiarato l’assessore in Consiglio Comunale -. E’ chiaro che oggi quei fondi non sono più sufficenti. A tal proposito, reperiremo fra il 2023 e il 2024 le risorse necessarie per completare il secondo stralcio e concludere così gli interventi. Serviranno complessivamente circa 6,2 milioni di euro“.

I lavori sul ponte Oreto

Trattandosi appunto di un accordo quadro, il bando prevede il completamento dei lavori in vari step. Procedure che avranno un tetto massimo temporale fissato in 48 mesi. Interventi che comprenderanno “oltre al risanamento e miglioramento strutturale, lavori di rifacimento del sistema di smaltimento acque meteoriche e dell’impianto di illuminazione, opere stradali di manutenzione/rifacimento del piano di via, il restauro architettonico degli elementi di pregio“.

Randazzo (M5S): “Step decisivo per restauro ponte Oreto”

Una notizia che trova approvazione anche tra le fila delle opposizioni, come sottolineato dal capogruppo del M5S Antonino Randazzo. “Finalmente uno step decisivo per il restauro e il recupero del Ponte Oreto dopo oltre 10 anni di immobilismo grazie anche al lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle nel 2021, che ha promosso il percorso per la convenzione fra Provveditore Opere Pubbliche, Anas ed il Comune di Palermo, e reso operativo dall’Assessore Orlando a cui va il nostro ringraziamento. Occorre adesso un impegno da parte della Giunta ed il Consiglio Comunale per individuare le ulteriori risorse. Ciò per finanziare il secondo stralcio dei lavori sul Ponte di via Oreto e concludere gli interventi”.