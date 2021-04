La replica dell’assessore Falcone

L’assessore risponde al presidente della commissione Antimafia

Falcone: “Stiamo mandando avanti i raddoppi delle ferrovie”

“Ponte Ulisse farebbe saltare tappo ideologico e sarebbe vera fine di Odissea”

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone replica a Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia della Regione Siciliana, sulla questione del Ponte sullo Stretto e, inoltre, lo invita alla consegna dei nuovi treni “Pop” della settimana prossima.

Dice Falcone: “La prossima settimana arriveranno in Sicilia altri due dei nuovi e moderni treni “Pop”, il 79 e l’83, che il governo Musumeci ha voluto per la nostra Isola. Invito fin da adesso l’onorevole Fava a essere presente alla consegna dei convogli, a Messina o se preferisce a Palermo”.

Falcone: “Avremo 21 treni Pop operativi”

E continua: “Potrà toccare con mano e conoscere al meglio qualità e caratteristiche della flotta ferroviaria in costante sviluppo della nostra Regione, tra le prime in Italia ad aver già messo al servizio degli utenti ben sedici di questi “Pop” di ultima generazione. Alla fine delle consegne previste ne avremo in totale ventuno, operativi da Palermo a Catania, passando per Messina e Siracusa”.

Claudio Fava aveva commentato ironicamente il nome “Ulisse” che il presidente della Regione Nello Musumeci aveva dato alla struttura parlando di “Odissea che rimane ai siciliani”.

“Ponte Ulisse porta alta velocità sullo Stretto”

Marco Falcone continua illustrando lo stato dei lavori dei raddoppi dei tratti ferroviari principali (Catania-Messina e Palermo-Catania) aggiungendo:

“Con i raddoppi delle ferrovie Catania-Messina e Palermo-Catania che stiamo mandando avanti – prosegue il componente del governo Musumeci – ammoderniamo le infrastrutture, accompagnando questo sforzo al rinnovo del materiale rotabile fino, purtroppo, ai limiti che ci pone l’assenza del collegamento stabile fra Sicilia e Calabria. Il Ponte “Ulisse”, portando l’Alta velocità sullo Stretto, farebbe saltare il tappo ideologico che soffoca da decenni le aspirazioni della nostra Isola e del Sud, riducendoci a periferia della periferia. Allora sì – conclude Falcone – che sarà davvero finita la vera Odissea, quella lunga centosessant’anni del ritardo del Mezzogiorno e della Sicilia rispetto al resto d’Italia e d’Europa”.