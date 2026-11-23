Un effetto moltiplicatore da 8,8 euro per ogni euro investito, un impatto complessivo di 146 miliardi di euro sul Prodotto interno lordo nazionale e 853 mila occupati sostenuti tra la fase di realizzazione e i primi trent’anni di esercizio. Sono i numeri chiave dello “Studio di impatto multidimensionale” sul Ponte sullo Stretto di Messina realizzato dal team Business & Policy Impact di TEHA Group (The European House – Ambrosetti) e presentato oggi a Roma dall’amministratore delegato Valerio De Molli insieme all’ad della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci.

I numeri della manovra economica: cantieri e gestione

Partendo dall’investimento iniziale di 13,5 miliardi di euro, la sola fase di costruzione (stimata in 7,5 anni) genererà un giro d’affari superiore ai 37 miliardi, attivando non solo il comparto edilizio e ingegneristico ma anche manifattura, servizi professionali, commercio, informatica e ospitalità.

Nel dettaglio temporale elaborato da Teha:

Fase di costruzione (7,5 anni): genererà circa 23 miliardi di euro di Pil aggiuntivo (6 miliardi tra Sicilia e Calabria e 17 miliardi nel resto d’Italia) e sosterrà 140 mila occupati a tempo pieno (di cui 110 mila sul territorio).

Primi 30 anni di gestione: l’opera produrrà altri 123,5 miliardi di euro di Pil (2,4 miliardi dalla manutenzione e gestione diretta, 121 miliardi dalle ricadute su imprese, turismo e logistica, divisi tra 60 miliardi al Sud e 63,5 nel resto del Paese), sostenendo 711 mila occupati (440 mila tra Sicilia e Calabria).

Il commento dei vertici: De Molli e Ciucci

“I risultati ottenuti dimostrano che la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari rappresenta una straordinaria opportunità economica per stimolare la crescita delle regioni coinvolte”, ha spiegato l’ad di Teha Valerio De Molli, sottolineando come i benefici “si manifestano lungo l’intero ciclo di vita dell’opera e interessano direttamente i territori attraversati, estendendosi al resto del Paese e all’intero contesto europeo”.

Soddisfatto l’ad della Stretto di Messina Pietro Ciucci: “Lo Studio conferma che il Ponte è un’infrastruttura strategica per il Mezzogiorno, per l’Italia e per il sistema europeo dei trasporti, in grado di completare un nodo fondamentale del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete Ten-T. Con l’entrata in esercizio avremo un riequilibrio modale in favore del ferro, integrazione urbana tra Messina e Reggio Calabria, riduzione dei costi logistici e valorizzazione del sistema portuale del Mezzogiorno nelle rotte commerciali del Mediterraneo”.

Imprese e costi dell’insularità: trasporto merci giù del 38%

Secondo lo studio, l’insularità costa oggi alla Sicilia 7,8 miliardi di euro l’anno in termini di mancato Pil (un potenziale inespresso del 7%) e un deficit occupazionale stimato in 146 mila posti di lavoro (-4,8 punti percentuali sul tasso di occupazione).

Il collegamento stabile ridurrà i costi medi del trasporto merci del 38%, generando 3,6 miliardi di Pil aggiuntivo e 14.250 nuovi posti di lavoro (per oltre il 45% concentrati in Sicilia e Calabria). Sul fronte ferroviario — dove oggi in Sicilia viaggia appena il 2,6% delle merci contro una media nazionale del 7,9% — il Ponte permetterà di spostare su rotaia fino a 1,6 milioni di tonnellate di merci, tagliando 526 mila miglia nautiche di traghettamento sullo Stretto e abbattendo le emissioni di circa 200 mila tonnellate di CO2 l’anno.

Treni più veloci e metropolitana dello Stretto

In sinergia con i 50 miliardi di euro di investimenti infrastrutturali già programmati in Sicilia (di cui 15 sulla rete stradale, tra cui le tangenziali di Palermo, Catania e Agrigento) e i cantieri in Calabria (SS106 Jonica, Trasversale delle Serre e potenziamento ferroviario), l’alta velocità e alta capacità consentiranno di ridurre i tempi di percorrenza ferroviaria: -34% sulla Roma-Palermo, -55% sulla Roma-Catania e -59% sulla Roma-Messina.

A livello locale nascerà inoltre il “Collegamento ferroviario metropolitano dello Stretto” con tre nuove fermate a servizio di un bacino da 1,1 milioni di abitanti (che comprende due atenei statali con 31 mila studenti, cinque poli ospedalieri e un aeroporto): gli spostamenti locali passeranno da 3,07 a 4,53 milioni di passeggeri l’anno (+47,6%).

L’asse portuale Augusta-Gioia Tauro e il boom turistico

Lo studio accende infine i riflettori su due settori chiave: