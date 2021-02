La segnalazione

Diversi cittadini si sono ritrovati impossibilitati, solo per aver smarrito il numero di pratica o la password, a non poter più accedere al portale della richiesta degli aiuti alimentari del comune di Palermo. “Recandosi presso gli uffici di via Garibaldi non viene data nessuna risoluzione – si legge in una segnalazione -, rimandando al sistema online. Per molti nel bisogno si tratta di una vera disperazione.

La mozione della Lega

Il sistema è quello che permette di ottenere buoni spesa per l’emergenza socio-assistenziale da covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità come alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gase, utenze e canoni affitto. Oggi, in prima circoscrizione, è stata deliberata una mozione presentata dalla consigliera Maria Pitarresi della Lega per predisporre il sistema di recupero delle credenziali (pratica e password) al momento mancante sul portale.

Un sistema con alcune criticità

“Il sistema ha diverse lacune – ha detto Pitarresi – e non rispondere in maniera tempestiva all’esigenza dei cittadini, non è un aiuto ma un ulteriore problema a cui devono far fronte i cittadini. Occorre, provvedere in tempi utili alla richiesta di aiuto, dare quando non è più indispensabile non va assolutamente ad assolvere la richiesta. Spero che le attività sociali – ha concluso – risolvano al più presto la mancanza e che anche questo portale possa avere questa possibilità di recupero delle credenziali che è previsto in qualsiasi sistema”.

La procedura a Palermo

La procedura può essere portata a termine dai richiedenti in autonomia. Il Comune di Palermo per qualsiasi chiarimento sulla procedura mette a disposizione una mail buonispesa@comune.palermo.it. Supporto o aiuto può essere richiesto ai seguenti uffici: Servizi Sociali, Servizi Sociali sovra circoscrizionali, Sportelli Polifunzionali, Agenzia Sociale per la Casa (800567999), nonché anche a enti e associazioni di assistenza ai cittadini.