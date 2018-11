il 14 e 15 novembre a palermo

Sarà un dialogo con la mascotte virtuale Archimede di Siracusa ad aprire il 14 novembre “Porte aperte all’innovazione”, il festival dedicato allo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno organizzato da FPA. Un personaggio virtuale che si potrà incontrare in diverse occasioni nel corso della due giorni (14 e 15 novembre) che si svolgerà a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, per raccontare le esperienze, i progetti e i protagonisti delle storie di innovazione finanziate nel Mezzogiorno dalle politiche di coesione.

Il Festival sarà l’occasione per imparare, partecipando alle Academy, momenti formativi gratuiti pensati per studenti e professionisti. Scopriremo ad esempio come “mappare le reti per la cittadinanza attiva e creativa“; giocheremo con l’app MUV – Mobility Urban Values, una piattaforma digitale che mira a incentivare abitudini più sostenibili e salutari trasformando la mobilità urbana in uno sport; gli studenti iscritti all’Academy Dive Into the Sea 360° potranno indossare dei visori per esplorare i meravigliosi e delicati ecosistemi marini; vedremo come un Fablab, laboratorio di fabbricazione digitale, è riuscito nella rivisitazione contemporanea del souvenir, trasformando un piccolo monumento creato con la stampante 3D in un attore dell’Internet delle cose.

Sarà possibile osservare con i propri occhi lo sviluppo del Sud all’interno di una galleria Multimediale dedicata ai progetti, interagire con le invenzioni dei makers e degli Istituti Tecnici del territorio, provare le migliori applicazioni di Realtà del Premio «App4Sud» all’interno del “Play 360° Virtual Theater”, il primo “cinema virtuale” in Sicilia, queste e molte altre le occasioni per rispondere alla curiosità dei cittadini che vogliono aprirsi all’innovazione in uno spazio che favorisca ispirazione e contaminazione di idee.

Dopo aver imparato e approfondito, sarà infine il momento di divertirsi sperimentando nuovi linguaggi dell’arte: sarà possibile assistere a storie di innovazione di grandi aziende dot-com (Google, Amazon), veri e propri eventi teatrali messi in scena dagli attori professionisti del progetto Companies Talks, per comprendere come funzionano i processi di innovazione attraverso la storia di grandi aziende e dei loro fondatori. E, per chiudere in bellezza ciascuna delle due giornate, sono in programma uno spettacolo di musica popolare mediterranea il 14 novembre e un DJ Set il 15 novembre.

L’ingresso alla Manifestazione è libero e gratuito, ma è necessario accreditarsi e iscriversi ai singoli eventi.

Sul sito dell’evento il programma completo: http://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it/

(foto di Stefano Corso)