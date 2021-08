proveniva dalla Cina

Al porto di Palermo sequestrate 2,5 tonnellate di gas refrigerante

Il gas era stivato in un container proveniente dalla Cina

La sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro

I funzionari ADM e i militari della Guardia di Finanza, nell’ambito delle operazioni di controllo effettuate sulle merci in importazione, hanno sequestrato 50 bombole contenenti 2,5 tonnellate di gas refrigerante di gas fluorurato a effetto serra.

Il carico dalla Cina

Il carico di bombole, stivato in un container proveniente dalla Cina e destinato a un importatore siciliano, è stato intercettato nel corso di un controllo documentale delle merci in entrata o in transito e solo a seguito di un’analisi dei rischi si è deciso di verificare la natura delle merci riscontrando un’etichettatura non conforme a quanto prescritto dalla normativa europea per gli specifici prodotti.

Scatta la multa all’importatore

A carico dell’importatore, per la violazione amministrativa, è applicabile una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro.

Sequestro di cardellini

La Guardia di Finanza Palermo, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno sottoposto a controllo l’auto condotta da un cittadino tunisino, residente nel ragusano, prima dell’imbarco sulla nave in partenza per Tunisi. Nel corso dell’ispezione, la Squadra “CITES” delle Fiamme Gialle, specializzata nei controlli a tutela della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie a rischio di estinzione, ha scoperto cinque esemplari di volatili appartenenti alla specie “Carduelis carduelis” della famiglia dei “Fringillidi”. Rinvenuti all’interno di due gabbie metalliche, risultavano privi degli anelli identificativi e d’idonea documentazione che ne attestasse la lecita detenzione e provenienza.