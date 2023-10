Squadre Amap in azione per risolvere il problema

Disagi alla viabilità nell’area di via Francesco Crispi, a Palermo. Questa mattina un tubo dell’acqua è scoppiata all’altezza dell’ingresso centrale del porto, al momento chiuso per lavori. Il guasto si è verificato nella corsia di destra, ovvero quella più prossima a piazzetta Andrea Camilleri e che si muove in direzione del sottopasso di piazza XIII Vittime. Il traffico in zona risulta rallentato.

Scoppia un tubo dell’acqua davanti all’ingresso del porto

L’episodio si è verificato alle prime luci dell’alba. A causa dello scoppio, sull’asfalto si è riversata un ingente quantità d’acqua che ha invaso buona parte della sede stradale. Sul posto sono arrivate diverse squadre dell’Amap che stanno già intervenendo sul posto. Servendosi di un escavatore, i dipendenti dell’azienda del servizio idrico stanno cercando di risolvere prontamente il problema e di ripristinare al più presto il servizio.

Problemi alla viabilità

Un guasto che chiaramente sta incidendo anche sul fronte della viabilità. A seguito della presenza dei mezzi all’interno del cantiere, il traffico in zona risulta rallentato, con code in direzione del sottopasso di piazza XIII Vittime. Un’area già gravata da altri interventi. Più precisamente quelli relativi al cambio di alcuni sottoservizi. Fra questi quelli dei cavi elettrici di Terna e della sostituzione dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche sulla bretella in direzione porto, in particolare nel tratto fra via Patti e via Cala.

Ieri la richiesta di sospensione della Ztl

Già ieri era arrivata all’amministrazione una richiesta di sospensione della Ztl per vari disagi al traffico. “La sospensione della Ztl è un provvedimento di ultima istanza” era stato in sintesi il pensiero dell’assessore alla Mobilità Urbana Maurizio Carta. L’esponente della Giunta guidata dal sindaco Roberto Lagalla era intervenuto a proposito della possibile emanazione di un’ordinanza per cercare di lenire gli effetti sul traffico dei lavori nell’area del sottopasso di via Crispi, a Palermo. L’assessore, annunciando l’avvio di un monitoraggio condotto dall’Ufficio Mobilità e dalla Polizia Municipale, ha comunque parlato della sospensione delle limitazioni in via Roma come un provvedimento di extrema ratio. Una risposta che arriva in seguito alla richieste mosse da alcuni esponenti di maggioranza, che hanno avanzato a gran voce la proposta di uno stop temporaneo alle limitazione alla viabilità presenti sull’area di via Roma proprio per far fronte al traffico nell’area del porto.

