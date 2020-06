Positivo al Covid ad Arezzo, arrivato a Palermo, contagiato anche il figlio

Ignazio Marchese di

16/06/2020

Era stato trovato positivo ad Arezzo. Ma anziché restare con la famiglia in Toscana è arrivato a Palermo nel quartiere Ballarò. Qui lo hanno trovato gli agenti di polizia. Adesso tutti i suoi familiari sono stati sottoposti al tampone e, per uno dei figli è risultato positivo come fanno sapere dall’Asp di Palermo. Rumeno, si sarebbe messo in viaggio da Arezzo verso la Sicilia, nonostante dovesse rispettare l’isolamento, in attesa dell’esito di un primo tampone: in seguito al malore della figlia minore, infatti, si era recato in ospedale ed era stato eseguito il test. Dopo aver bussato alla porta di casa sua in Toscana per un controllo, i poliziotti hanno però accertato la sua assenza. A quel punto sono partite le ricerche e la segnalazione è giunta anche a Palermo: gli agenti l’hanno rintracciato nella zona del popolare mercato e hanno immediatamento avvisato le autorità sanitarie. Asintomatico, avrebbe raggiunto il capoluogo siciliano a bordo di un pullman, con tutta la sua famiglia, moglie e tre figli. Uno di loro è stato contagiato e dovrà adesso rispettare il periodo della quarantena insieme al padre, che in base a quanto è stato disposto dall’Asp, è stato trasferito all’hotel San Paolo convertito a marzo in struttura per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il resto della famiglia è stato affidato ai Servizi sociali del Comune che stanno cercando di fare chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto la famiglia rumena a raggiungere la Sicilia, dove non risulterebbe, in passato, alcun accesso ai servizi pubblici. Al lavoro ci sono l’Asp, le forze dell’ordine e la Croce Rossa: l’indagine epidemiologica per individuare tutti i contatti che la famiglia ha avuto è ancora in corso. La vicenda del romeno è emblematica del rischio che l’arrivo di turisti dal nord possa creare qualche focolaio nella regione dove il Covid non ha avuto gli effetti devastanti in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia. I poliziotti erano andati a casa ad Arezzo per un controllo. L’uomo era positivo, ma non era stato più trovato in casa. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti l’uomo ha preso un pulmino e con questo è arrivato a Palermo. Gli agenti di Arezzo hanno contattato i colleghi a Palermo, perché l’uomo un romeno è residente a Palermo in un vicolo di Ballarò. Gli agenti di polizia lo hanno trovato che passeggiava per le strade del capoluogo siciliano. Adesso dovrà essere sottoposto a quarantena obbligatoria. Si sta decidendo se portarlo in ospedale o all’albergo Covid San Paolo Palace. La sua permanenza adesso sarà monitorata dalle forze dell’ordine. Adesso si dovrà cercare di risalire a quanti sono venuti a contatto con l’uomo. Un’operazione non semplice alla quale stanno lavorando i tecnici dell’Asp di Palermo che in questi mesi di pandemia hanno seguito diversi focolai nel capoluogo.

