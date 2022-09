Poste Italiane dedica alla Giornata Internazionale della Pace una colorata cartolina a tema, imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti del settore, che sarà disponibile al prezzo di 0,90€ nei 3 uffici postali con sportello filatelico di Palermo in via Alcide De Gasperi, via Roma e viale Leonardo Da Vinci, e in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone. Fino a sabato 24 settembre sarà in distribuzione anche un annullo speciale dedicato alla ricorrenza.

L’iniziativa

La Giornata Internazionale della Pace, celebrata il 21 settembre di ogni anno, è stata istituita nel 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67.

La risoluzione invitava tutti gli stati membri, organizzazioni del sistema, organizzazioni regionali e non governative e individui a commemorare il giorno sia attraverso l’educazione e la consapevolezza pubblica sia nella cooperazione per la pace globale.

Il 21 settembre le Nazioni Unite invitano così tutti i popoli a deporre le armi e a riaffermare il loro impegno a vivere in armonia gli uni con gli altri: il tema di quest’anno è “Porre fine al razzismo. Costruisci la pace”.

Per qualsiasi informazione o curiosità sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

Il francobollo su Verga

Non è certo la prima volta che le Poste fanno delle iniziative speciali. In Sicilia, qualche mese fa, c’era stato quello commemorativo di Giovanni Verga, nel centenario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: trecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari.

Le caratteristiche del francobollo

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Il ritratto di Verga del 1913

La vignetta riproduce, delimitato, in basso, dalla stilizzazione di un libro aperto, un ritratto pittorico di Giovanni Verga, opera di Amedeo Bianchi realizzata intorno al 1913 (Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci – Casa Museo di Giovanni Verga).

Completano il francobollo la legenda “GIOVANNI VERGA”, le date “1840 1922”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Catania Centro.