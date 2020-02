Gli incontri per la popolazione anziana

“Favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su evoluzione dei servizi di recapito, la “rivoluzione” tecnologica e digitale con l’uso corretto degli strumenti digitali, soprattutto per la popolazione anziana”. E’ l’obbiettivo dell’incontro organizzato da Poste Italiane a Villafrati.

Durante l’incontro, i docenti e gli esperti di Poste Italiane hanno messo a disposizione dei partecipanti, in due sessioni didattiche di circa trenta minuti l’una, le proprie conoscenze digitali e postali. Al termine di ciascuna lezione i cittadini sono stati invitati a compilare un breve questionario online per avere utili indicazioni sull’esperienza appena fatta. Inoltre, ciascun partecipante ha ricevuto una shopper contenente un opuscolo per ciascuna delle tre tematiche affrontate.

I progetti di Educazione Digitale e Postale sono parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti illustrato dall’ad Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019, durante il quale ha evidenziato come l’obiettivo di Poste Italiane sia quello di “ampliare la conoscenza e le competenze in materia postale e digitale dei cittadini”, in coerenza con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.