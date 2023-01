Introdotta la limitazione nella strada principale della borgata

E’ caos posteggi a Sferracavallo, la borgata marinara di Palermo. Di posti auto ce ne sono pochini e i residenti sono in rivolta. Alla fine il Comune di Palermo ha deciso di intervenire ed arriva il disco orario in quella che si può definire la principale via della borgata.

Il provvedimento

L’intervento riguarda in particolare la via Plauto, dove è emersa la carenza di posteggi per Sferracavallo. Emanata un’ordinanza dirigenziale dall’Area della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico. In buona sostanza si introduce la regolamentazione della sosta con l’istituzione di disco orario 60 minuti, eccetto però per residenti e domiciliati. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra il civico 30 e la via Leone. Ovviamente nel senso e nel tratto sul lato dei civici pari dove la sosta è consentita. Il disco orario sarà in vigore tutti i giorni dalle ore 8 alle 24 in senso parallelo. Chiaramente la deroga è per i residenti e dimoranti delle vie Plauto, via villino Checchina e via Leone.

Come identificare l’auto

Certamente sorge poi il problema di come individuare l’auto del residente. Nell’ordinanza viene anche fornita la soluzione. “I residenti e domiciliati – si legge nell’ordinanza – potranno esporre copia della carta di circolazione, quindi il libretto di circolazione, dal quale sia visibile l’indirizzo di residenza, avendo cura di oscurare i dati sensibili. I conducenti dei veicoli, non contemplati dal presente provvedimento e che dunque non sono residenti o dimoranti, provvederanno a segnalare in modo chiaramente visibile l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”.

L’input

Il problema era stato evidenziato già dallo scorso 17 ottobre dal gruppo consiliare della Democrazia Cristiana. Gli esponenti dell’assise segnalavano “la possibilità di una migliore regolamentazione della sosta”, a seguito di espressa richiesta proveniente da residenti e dimoranti. Nell’ordinanza si richiama espressamente il motivo per il quale è stata accolta la proposta. “Il provvedimento – si legge – favorirà il ricambio della sosta e contemporaneamente agevolerà i residenti e dimoranti e i commercianti della zona interessata dal provvedimento”.