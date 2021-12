L’attività della Polfer tra treni presidiati e veicoli ispezionati

Il bilancio delle principali attività di controllo nelle stazioni ferroviarie, nella settimana dal 20 al 26 dicembre scorso, da parte della polizia ferroviaria in tutta la Sicilia è di 2.849 persone controllate, 26 treni presidiati, 7 veicoli ispezionati e 293 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. In tutta la regione la Polfer ha rafforzato i dispositivi di controllo a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza, in ragione dell’aumento del flusso viaggiatori che, generalmente, si verifica durante le festività natalizie, tenuto anche conto della normativa vigente in relazione alle verifiche del possesso del “green pass rafforzato” da parte dei passeggeri. Tra le attività poste in essere non solo quelle repressive ma anche di “soccorso”. Molti i viaggiatori distratti che avevano perso bagagli e documenti e che sono stati trovati e riconsegnati.

Bagagli e documenti dimenticati e restituiti

Diversi sono stati i bagagli e i documenti che gli agenti della Polfer hanno riconsegnato a distratti viaggiatori in tutta la regione. A Palermo è stato riconsegnato al legittimo proprietario un portafoglio, ritrovato nei pressi della stazione, contenente documenti personali nonché alcune valigie che due viaggiatrici provenienti da Roma avevano dimenticato a bordo del treno una volta arrivate a Palermo. Gli agenti hanno immediatamente contattato il personale ferroviario ed è stato così possibile recuperare le valigie che erano ancora a bordo del treno, ricondotto nel deposito delle locomotive.

Le valigie rimaste sul treno

Grazie all’attività della sala operativa della Polfer e dagli agenti del posto di Siracusa, un giovane viaggiatore ha potuto recuperare le proprie valigie rimaste a bordo di un treno. L’uomo è infatti sceso alla stazione di Siracusa per obliterare il biglietto ma nel frattempo il treno è ripartito così ha continuato il viaggio a bordo di un autobus e, giunto alla stazione di Ragusa, ha potuto recuperare i propri bagagli.