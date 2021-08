Operazione “Stazioni Sicure”

Operazione “Stazioni Sicure” nelle stazioni della Sicilia

Tre le sanzioni a passeggeri lungo le stazioni da parte della Polizia

894 identificati, 124 bagagli controllati, 3 sanzioni elevate, 80 agenti impegnati in 25 stazioni della Sicilia: questi i risultati dell’ottava operazione dell’anno “Stazioni Sicure” organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata d’ieri, 24 agosto, del Compartimento Polfer della Sicilia.

Il contrasto ai reati nelle stazioni

L’operazione ha l’obiettivo di prevenire e contrastare la commissione di eventuali azioni illecite da parte di malintenzionati. Gli agenti, sia in uniforme che in abiti civili, muniti di metal detector e palmari, coordinati dalla Sala Operativa, hanno controllato passeggeri e bagagli a seguito, attenzionando in particolare i punti più sensibili e le aree di maggior afflusso viaggiatori dei diversi impianti ferroviari.

Nelle stazioni anche i cani antidroga

Nella stazione di Palermo e Catania, i controlli della Polfer si sono svolti anche con l’ausilio dalle unità cinofile, antidroga ed antiesplosivo, delle locali Questure. A Palermo Centrale, l’Operazione Stazioni Sicure ha avuto anche il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine.

Trenitalia: 340mila passeggeri sui treni turistici dell’Estate

Sono circa 340.000 le persone che nei fine settimana di luglio e agosto hanno scelto i treni regionali per raggiungere le rinomate mete turistiche della Sicilia, grazie ai nuovi servizi introdotti dall’orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e alla conferma di alcuni itinerari già apprezzati la scorsa estate. Oltre ai confermati Cefalù Line (tra Cefalù, Palermo Centrale e l’aeroporto di Punta Raisi) e Barocco Line (che collega Siracusa e Donnafugata, passando per Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla e Ragusa), particolarmente apprezzati sono stati i nuovi itinerari lanciati quest’anno da Trenitalia di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio.