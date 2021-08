le richieste di Giosuè Malaponti, presidente del Comitato Pendolari Siciliani - Ciufer

Dal 13 giugno è partito il servizio dei “Line” da Taormina a Catania tre coppie di treni che serviranno tutto il comprensorio per gli spostamenti da e per il mare, collegando la “Perla dello Jonio” con la città di Catania. Vista l’opportunità di questo ulteriore servizio nei festivi e nelle domeniche, chiediamo la possibilità di voler valutare la fermata dei “Taormina Line” a Fiumefreddo di Sicilia per dare un ulteriore servizio a chi è in vacanza nel nostro territorio comunale ma anche ai vacanzieri della fascia ionica-etnea. Lo chiede in una nota Giosuè Malaponti, presidente del Comitato Pendolari Siciliani – Ciufer.

I treni turistici

“Nell’incontro del tavolo tecnico sui trasporti, tenutosi in video call il 27 maggio 2021, alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti, on. Marco Falcone, dei dirigenti di Trenitalia, di Rete ferroviaria Italiana, dei dirigenti del Dipartimento regionale trasporti, delle associazioni dei consumatori e dei comitati dei pendolari, in occasione della presentazione del programma dei treni “Line” (treni del mare/turistici) da impiegare dal cambio orario del 13 giugno a metà settembre, avevamo chiesto di inserire la fermata alla stazione di Fiumefreddo di Sicilia visti i tempi di percorrenza di 39 minuti, alquanto larghi, per effettuare le fermate di Giarre-Riposto, Acireale e Catania Centrale“.

Le richieste

“Nella stessa seduta – prosegue Malaponti – abbiamo fatto notare che i treni regionali veloci 5383, 538, 5397, 22095, che non effettuano la fermata a Fiumefreddo di Sicilia ed effettuando le tre fermate (Giarre-Riposto, Acireale e Catania) impiegano 34 minuti a differenza dei Taormina Line (94955, 94957,94959, 94954, 94956, 94958) che effettuando le stesse fermate hanno un tempo di percorrenza di 39 minuti, quindi 5 minuti in più. Abbiamo fatto notare che alcuni treni regionali quali: Rv5381, Rv5395 v5384, Rv5386, Rv5378, Rv5390 impiegano effettuando 2 fermate in più, quella di Alcantara e Fiumefreddo impiegando una percorrenza che varia dai 35 ai 38 minuti”.

La Regione risponde picche

“Il 17 giugno 2021 abbiamo formalizzato richiesta all’assessorato regionale, al Dipartimento trasporti e al Servizio 2 trasporto ferroviario, i quali dopo vari solleciti telefonici il 21 luglio con la nota n.39298 ci comunicano che la richiesta della fermata dei Taormina Line a Fiumefreddo di Sicilia non può essere accolta perché tale servizio ha una valenza esclusivamente turistica. Amareggiati di tale risposta desideriamo fare presente che il turismo non è solo Taormina, ma tutto il territorio che lo circonda, ci rammarica la scarsa attenzione da parte dell’assessorato regionale ai trasporti che da ai territori nonostante si spendano soldi pubblici e tempi di percorrenza molto allungati che penalizzano principalmente il territorio e il turismo”, conclude.