L'Isola è tra le regioni italiane più esposte al disagio energetico

La Sicilia si conferma tra le aree del Paese maggiormente colpite dalla povertà energetica. Secondo l’analisi dell’Ufficio studi Cgia su dati Istat e Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe), nell’Isola sono oltre 302.000 le famiglie che faticano a sostenere i costi essenziali dell’energia, pari a circa 687.000 persone. Un numero che colloca la regione al quinto posto in Italia per incidenza del fenomeno, con una quota del 14,4% delle famiglie coinvolte, ben al di sopra della media nazionale del 9,1%.

Dati preoccupanti nel Mezzogiorno

Il dato assume un peso ancora maggiore se si considera che quasi la metà delle famiglie italiane in difficoltà energetica vive nel Mezzogiorno, dove l’incidenza raggiunge il 13,4%. Davanti alla Sicilia figurano soltanto Puglia, Calabria, Molise e Sardegna, a conferma di come il problema abbia una forte caratterizzazione territoriale e colpisca soprattutto le regioni meridionali.

La situazione rischia però di peggiorare nei prossimi mesi. Secondo le stime della Cgia, nel 2026 le famiglie italiane dovranno fare i conti con un aumento medio delle spese energetiche del 22,2%. Nel dettaglio, la bolletta elettrica potrebbe crescere del 21,3%, mentre quella del gas del 23,2%, per un aggravio complessivo vicino ai 9,8 miliardi di euro a livello nazionale.

La situazione in Sicilia

Per la Sicilia il conto rischia di essere particolarmente salato. La spesa complessiva delle famiglie siciliane per luce e gas dovrebbe passare dai 2,613 miliardi di euro del 2025 ai 3,183 miliardi del 2026, con un aumento stimato di circa 570 milioni di euro in un solo anno (+21,8%). Si tratta dell’ottavo incremento più elevato in termini assoluti tra le regioni italiane.

Alla base del fenomeno vi è la forte impennata dei prezzi energetici registrata negli ultimi mesi. Dall’inizio della crisi geopolitica nel Golfo Persico, il prezzo del gas è aumentato del 161,5%, raggiungendo i 92 euro per megawattora, mentre quello dell’energia elettrica è cresciuto del 127%, fino a sfiorare i 260 euro per megawattora. Incrementi che inevitabilmente si riflettono sulle bollette di famiglie e imprese.

Le fasce piu’ colpite

Secondo la Cgia, a essere maggiormente esposti sono gli anziani che vivono soli, le famiglie numerose, i nuclei con redditi bassi o instabili e le abitazioni caratterizzate da scarsa efficienza energetica. In molti casi il disagio si manifesta attraverso la rinuncia al riscaldamento in inverno o al raffrescamento durante l’estate, una forma di “deprivazione nascosta” che spesso non emerge immediatamente ma che incide pesantemente sulla qualità della vita.

L’allarme riguarda anche il tessuto produttivo siciliano. Artigiani, commercianti e piccole attività, che rappresentano una componente fondamentale dell’economia regionale, si trovano infatti a subire il caro energia due volte: nelle bollette domestiche e nei costi di gestione delle proprie imprese.

Una pressione crescente che rischia di frenare investimenti, consumi e sviluppo economico proprio in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui prezzi. In vista dell’inverno, i numeri fotografano dunque una realtà preoccupante: la Sicilia è tra le regioni italiane più vulnerabili alla povertà energetica e il nuovo aumento dei costi di luce e gas rischia di ampliare ulteriormente la platea delle famiglie in difficoltà. Un’emergenza sociale che potrebbe diventare uno dei temi centrali dei prossimi mesi.