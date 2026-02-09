Pranzano alla buvette dell’Ars, il Parlamento reginale siciliano ma poco dopo si sentono male e devono ricorrere alle cure mediche. E’ successo proprio oggi, di lunedì, in una giornata che vede, solitamente, la presenza do pochi deputati. Giorni in cui la buvette è spesso più a disposizione degli impiegati che degli onorevoli.

L’ipotesi sindrome sgombroide

Alcune persone, dunque, tra cui diversi dipendenti del Parlamento siciliano, sarebbero finite al pronto soccorso dopo avere pranzato oggi alla mensa nella buvette dell’Assemblea regionale.

A raccontarlo è stata l’agenzia di stampa Ansa che dice di averlo appreso da più fonti. Secondo il racconto subito dopo avere consumato il pasto alcuni avrebbero avuto dei malori e avrebbero fatto ricorso al medico di turno a Palazzo dei Normanni, con presunti sintomi da sindrome sgombroide. Nel menu tra i primi piatti c’erano mezze penne con tonno e finocchietto.

Ispettori dell’Asp per verificare

Nel pomeriggio, dopo gli eventi, alla buvette si sono presentati gli ispettori alimentari dell’Asp di Palermo per verificare cosa possa essere successo e analizzare residui e scorte per risalire alle possibile cause dei malori