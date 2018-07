La Protezione civile regionale ha diramato una bollettino meteo per ondate di calore con LIVELLO 2, PREALLERTA”, in una scala da 0 a 3, per la città di Palermo per la giornata di oggi 14 Luglio

Il bollettino prevede una temperatura percepita di 36 gradi. In considerazione di ciò, si invita la popolazione a prendere visione del vademecum riportato sul sito del Ministero della Salute

Anche in considerazione della coincidenza con il Festino, che vedrà diverse centinaia di migliaia di persone lungo le strade, soprattutto nell’asse compreso fra la Cattedrale e Porta Felice e poi lungo il Foro Umberto Primo, la Protezione civile regionale, in collaborazione con quella comunale, con la Croce Rossa, le associazioni di volontariato e le forze dell’ordine ha predisposto un ingente sistema di intervento che prevede:

– DUE PMA, Punti Medici Avanzati, ubicati al Foro Italico, rispettivamente di fronte Porta Felice e di fronte Via Lincoln;

– OTTO AMBULANZE, di cui sei con rianimatore e personale medico, dislocate in diversi punti del percorso del corteo, fra la Cattedrale e il Foro Italico. Tutte le ambulanze avranno specifiche “vie di fuga” nella eventualità dovessero recarsi in emergenza presso i più vicini ospedali o presso i PMA;

– SESSANTA SOCCORRITORI a piedi della Croce Rossa che seguiranno il corteo.