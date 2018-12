Disagi per gli automobilisti questa mattina a Palermo. Due manifestazione hanno bloccato il traffico in centro. A scendere in piazza sono stati i precari dell’Asp per chiedere la stabilizzazione attesa da oltre 25 anni.

Il corteo, organizzato dal sindacato Fials, è partito da piazza Croci e si è diretto in prefettura in via Cavour. La vertenza riguarda 650 precari quasi tutti amministrativi che svolgono attività definite dagli stessi vertici dell’azienda indispensabili.

La seconda manifestazione in via Lincoln davanti alla sede del Giornale di Sicilia organizzata dagli autisti con noleggio con conducente. Diverse le richieste dei lavoratori come la territorialità della licenza: l’autista con licenza non può effettuare servizio in una città diversa da quella in cui è stata rilasciata la licenza, oppure l’obbligo del rientro in rimessa alla fine di ogni corsa.

Ad oggi le licenze vengono rilasciate dai Comuni ma non c’è nessun albo che regolamenti il settore consentendo così anche un censimento degli stessi autisti.