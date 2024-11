Inseguito dai giornalisti nei pressi dell’abitazione dove è precipitato un ascensore artigianale in via Mura di San Vito a Palermo ha detto “l’ho fatto io, non era pericoloso”.

Così ha cercato di giustificarsi Francesco Paolo Desio, il fabbro autore dell’ascensore nella palazzina di via Mura San Vito al numero civico 7, dove nella notte tra sabato e domenica quattro parenti sono rimasti feriti. L’ascensore che collegava i piani della palazzina, con la scala interna ormai non più utilizzata, è crollato dal primo piano con dentro quattro persone, Michelina B. 71 anni; Anna L. 32 anni; una ragazzina di 13 anni e il fratellino di 7. Le due donne hanno riportato fratture alle gambe.

La donna di 32 anni è più grave mentre i ragazzi sono stati ricoverati al Cervello solo per controlli. La donna di 71 anni si è fratturata entrambe le gambe ed è stata operata d’urgenza all’ospedale Civico la stessa notte.

Nella stessa struttura è ricoverata anche la madre dei bambini con le gambe fratturate. Nessuna delle due è in pericolo di vita confermano dall’ospedale. Secondo quanto raccontato dai due anziani ai poliziotti, che indagano, il figlio e la nuora erano andati a trovarli sabato sera con i tre figli. Il terzo fortunatamente non era salito nell’ascensore. A lanciare l’allarme era stato proprio il fabbro che per uscire dall’abitazione è stato soccorso dai vigili del fuoco per scendere dal secondo piano. L’uomo ha sentito il tonfo e ha chiamato i soccorsi.