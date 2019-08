E' intervenuta la polizia

Giovanni Finazzo, ex questore ed ex prefetto a Trapani, è morto oggi. Indagini in corso da parte della polizia.

L’ex questore è caduto dal balcone di casa. L’ipotesi è quella del gesto volontario.

Finazzo, 77 anni, originario di Cinisi, entrato in Polizia negli anni 70, è stato nell’ordine questore di Trapani, Catania, Milano e Roma.

Nel 2003 divenne prefetto di Trapani e nel 2007 fu nominato prefetto di Catania e questo fino al 2009 quando andò in pensione.

Ha continuato l’attività con altri incarichi, ad oggi faceva parte del consiglio superiore della Banca d’Italia.