Un elicottero privato impiegato nei lavori di messa in sicurezza di un costone roccioso è precipitato nel territorio del Comune di Collesano all’interno del Parco delle Madonie. L’incidente è avvenuto durante le opere di messa in posa di alcun materiali a ridosso della parete sulla quale si stava operando.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi degli operai impegnati nelle opere e questo ha consentito un intervento immediato. La macchina dei soccorsi è tata, infatti subito allertata con l’arrivo di Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118 seguiti dalla Guardia Forestale.

L’elicottero era partito da Palermo, stava eseguendo un volo tecnico per motivi edilizi. In base alle notizie raccolte dagli inquirenti stava mettendo in posa un manufatto edile in una posizione difficile e complessa operando a ridosso del costone montuoso che si deve mettere in sicurezza. Un piccolissimo errore di manovra molto semplice in quella condizione avrebbe fatto il resto. L’elicottero è, infatti, andato a cozzare proprio contro il costone a causa dell’urto da parte di una pala dell’elica.

Feriti i due occupanti del mezzo che sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale Giglio di Cefalù ma non sarebbero, miracolosamente, in pericolo di vita.

I due a bordo del mezzo erano il pilota ed un passeggero anche lui addetto ai lavori che si occupava proprio della carrucola per la messa in posa dei materiali trasportati. Una operazione professionale complessa e pericolosa ma svolta sotto stretta tutela. proprio i sistemi di sicurezza hanno evitato che l’incidente potesse trasformarsi in tragedia.

Dopo lo scontro con la parete rocciosa l’elicottero è caduto a valle ma la carlinga ha tenuto, deformandosi e proteggendo gli occupanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Guardia Forestale i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 siciliano

“È stato un miracolo. La croce che sovrasta il costone roccioso in via Isnello ha protetto tutti” dice il sindaco di Collesano Giovanni Meli. “La pala dell’elicottero che ha sbattuto sul costone roccioso è schizzata come un proiettile sulle abitazioni in paese. Anche alcuni residenti hanno visto passare pezzi dell’elicottero sulle case. Se non ci sono state vittime è stato solo un miracolo. Sul luogo della sciagura c’erano tre persone: due operai e il pilota. Nessuno di loro è in pericolo di vita: anzi i due operai sono illesi. Solo il pilota si trova in ospedale per accertamenti – aggiunge il sindaco – L’appalto per il consolidamento del costone roccioso era stato aggiudicato ad una ditta ed era finanziato con fondi europei. Da qualche giorno l’impresa aveva iniziato i lavori”.

Le indagini sull’accaduto saranno condotte dai carabinieri con il supporto dei Vigili del Fuoco.Sarà necessario recuperare i rottami del mezzo., operazione che richiederà, però, del tempo