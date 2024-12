Un concerto del BachString Ensemble della Fondazione orchestra sinfonica siciliana e una serata alle Terrazze di Mondello, a Palermo, hanno fatto da elegante contesto alla seconda edizione del Premio Giuseppe Alessi, istituito dal governo Schifani per valorizzare uomini e donne che in Sicilia si sono distinti per il loro impegno etico, sociale, culturale e artistico in favore della comunità.

Riconoscimento a due esponenti del mondo accademico

Questa edizione dedicata alla scienza e alla medicina ha visto protagonisti due esponenti del mondo accademico, che hanno raggiunto prestigiosi risultati nel panorama scientifico nazionale e internazionale. A ricevere il riconoscimento è stata la professoressa Giovanna Spatari, prima donna a guidare l’Università degli studi di Messina, «per i suoi straordinari contributi scientifici nel campo della Medicina del Lavoro, con oltre 100 pubblicazioni di rilevanza nazionale e internazionale che hanno affrontato temi cruciali come la prevenzione dei rischi professionali, il benessere dei lavoratori e la salute delle donne nei luoghi di lavoro», si legge nella motivazione.

L’altro premio è stato conferito al professore Ettore Cittadini, che è stato anche assessore alla Sanità della Regione Siciliana, «figura di eccezionale rilievo nel panorama scientifico e accademico internazionale, per il contributo straordinario reso nel campo della ginecologia e della salute pubblica – è il cuore della motivazione – Professore emerito dell’Università di Palermo, il professore Cittadini ha dedicato una vita alla ricerca e all’innovazione, autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche e di 32 monografie in diverse lingue, nonché promotore instancabile della Medicina riproduttiva e della salute della donna».

Schifani: “Orgogliosi della Sicilia e dei suoi talenti”

Ad accogliere premiati e ospiti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha fortemente voluto l’istituzione di questo premio per onorare la figura e gli insegnamenti del primo presidente della Regione Siciliana Giuseppe Alessi, ma anche per valorizzare i numerosi talenti di questa terra. Presenti, tra le numerose autorità, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e deputati regionali di varie appartenenze.

Il presidente Schifani elogia i premiati

«Sono onorato di poter celebrare l’eccellenza culturale della nostra Isola anche attraverso questo riconoscimento dedicato al presidente Alessi, convinto assertore dell’Autonomia e tra i padri nobili del nostro Statuto, esempio di passione politica e civile al servizio della Sicilia – ha sottolineato il presidente Schifani – Dobbiamo essere orgogliosi della nostra terra, del popolo siciliano e dei nostri valori, credere in essi e dedicare sempre la nostra attenzione agli ultimi, a chi non ce la fa, a chi non riesce a vivere decorosamente. Il Premio Alessi serve a volgere lo sguardo alle tante luci del nostro territorio. Quest’anno abbiamo voluto unire due personalità che si sono impegnate con risultati straordinari nell’ambito scientifico, in particolare in un campo delicato e indispensabile come quello della salute. La capacità di unire eccellenza scientifica, leadership istituzionale e promozione del progresso sociale della professoressa Spatari e del professore Cittadini rappresenta un esempio prezioso a cui le giovani generazioni possono guardare e ispirarsi».

Musica e cultura alla premiazione

Durante la serata, condotta dalla giornalista Elvira Terranova, caposervizio dell’agenzia di stampa Adnkronos, ampi momenti musicali curati dal gruppo da camera della Foss, fondato dal violinista Salvatore Petrotto.









