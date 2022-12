la consegna a villa airoldi a palermo

Nell’ambito del meeting di fine anno a Villa Airoldi, a Palermo, la giornalista Egle Palazzolo e la professoressa Marianna Amato hanno consegnato la targa A.N.D.E. Palermo 2022 (Associazione Nazionale Donne Elettrìci) a Fiammetta Borsellino e Aurora Quattrocchi.

Le motivazioni del premio

L’attrice siciliana Aurora Quattrocchi è stata premiata “per la sua vita nell’arte, sui palcoscenici e sugli schermi, in cui rappresenta la Sicilia nei suoi contrasti con grande carica espressiva”, mentre alla figlia del giudice Paolo Borsellino, Fiammetta Borsellino, per l’impegno nel raccontare soprattutto ai giovani la storia della sua famiglia, “per la ricerca costante della verità, per la forza nel percorrere strade impervie nella ricerca di giustizia, per il suo essere testimone di memoria per tutte le nuove generazioni”.

Il riconoscimento nelle scorse edizioni

A.N.D.E. Palermo, nelle passate edizioni, aveva assegnato il riconoscimento a Simonetta Agnello Hornby, Stefania Petix, Emma Dante, Olivia Sellerio, Marina Turco, Laura Anello, Concetta Castilletti.

Cos’è Ande

A.N.D.E. è un’associazione politica apartitica con 70 anni di storia, improntata all’essere uno strumento per partecipare, attraverso le sedi dislocate in tutto il territorio nazionale, attivamente e creativamente, alla vita del Paese.

Una visione femminile e plurale dei problemi

Sul sito internet di Ande è disponibile la storia dell’associazione. Nata nel 1946 dall’intuizione di Carlotta Garabelli Orlando, sulla falsa riga dell’americana League of Women Voters, ha una visione femminile e plurale dei problemi.

Crede nell’impegno delle donne, ma anche nell’impegno della società, che è costituita da una componente femminile per il 52% dell’intero corpo elettorale, con la consapevolezza che occorra più in generale formare e rafforzare la classe dirigente.

L’A.N.D.E. è dalla parte degli elettori, in particolare di quei cittadini e cittadine che credono nella necessità di esprimere un voto consapevole, libero, indipendente, maturo, e ne difende la sua natura costituzionale di diritto-dovere.

E’ un riconoscimento dunque importante quello conferito a Fiammetta Borsellino e Aurora Quattrocchi.