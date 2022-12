Il riconoscimento

Domani sera 20 dicembre 2022, nell’ambito del meeting di fine anno a Villa Airoldi, a Palermo, verrà attribuita la targa A.N.D.E. Palermo 2022 (Associazione Nazionale Donne Elettrìci) a Fiammetta Borsellino e Aurora Quattrocchi.

Le motivazioni delle premiazioni

Il premio a Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino, perché impegnata nel raccontare soprattutto ai giovani la storia della sua famiglia, “per la ricerca costante della verità, per la forza nel percorrere strade impervie nella ricerca di giustizia, per il suo essere testimone di memoria per tutte le nuove generazioni”.

All’attrice palermitana Aurora Quattrocchi, invece, “per la sua vita nell’arte, sui palcoscenici e sugli schermi, in cui rappresenta la Sicilia nei suoi contrasti con grande carica espressiva”. L’attrice è conosciuta dagli esordi in teatro con Franco Scaldati e Luigi Maria Burruano, a Mary per sempre, I cento passi, Malena, Palermo shooting e Viola di mare al cinema, sino a Squadra Antimafia – Palermo oggi e Il giovane Montalbano.

Il riconoscimento di Ande Palermo

A.N.D.E. Palermo attribuisce ogni anno il riconoscimento a donne siciliane che si sono distinte nello svolgere la propria attività con professionalità e nell’affermazione dei valori positivi dell’etica e dell’impegno civile. Negli anni passati, fra le altre, è stato assegnato a: Simonetta Agnello Hornby, Stefania Petix, Emma Dante, Olivia Sellerio, Marina Turco, Laura Anello, nonché alla scienziata siciliana Concetta Castilletti che per prima ha sequenziato il Covid-19.

A.N.D.E. è un’associazione politica apartitica con 70 anni di storia, improntata all’essere uno strumento per partecipare, attraverso le sedi dislocate in tutto il territorio nazionale, attivamente e creativamente, alla vita del Paese.