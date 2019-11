Promossa da associazione Marco Sacchi

L’Associazione noprofit “Marco Sacchi”, in memoria di Marco Sacchi , inviato RAI, con lo scopo di valorizzare e promuovere l’educazione all’immagine ed il corretto uso dei mezzi di comunicazione, ha realizzato dei video per la promozione della campagna antinfluenzale.

“Desideriamo fare chiarezza sulle informazioni distorte che corrono nel web sulla vaccinazione prive di evidenza scientifica, diffondendo un allarme di paura ingiustificato molto grave, oltre che irresponsabile per la propria salute e quella degli altri, con un linguaggio nuovo più diretto ma speriamo efficace – sottolinea Rosalba Muratori, presidente dell’associazione -. La campagna dedicata a “MarcoSacchi” si articola in spot divertenti, realizzati con un linguaggio diverso, grazie al contributo dei protagonisti Aurora Quattrocchi e Sergio Vespertino, l’Annina e il Saro cieco dell’ultimo film di Pif ‘In guerra per amore’ ed il nostro colonnello Francesco Italia (mio paziente come molte comparse) ed i giovani medici in Formazione e Vivere Medicina. In sintesi ciò che ci proponiamo è fornire nel periodo relativo alla campagna vaccinale antinfluenzale che si protrae da ottobre a gennaio:

-Un Messaggio promozionale sulla vaccinazione antinfluenzale diverso, simpatico, divertente e speriamo efficace, che possa viaggiare veloce sui mezzi di comunicazione soprattutto sul web come un vero e proprio virus (virus MarcoSacchi)

– Un Messaggio promozionale ed educativo in cui i giovani medici sono al fianco dei pazienti nella materiale realizzazione dello spot creando quindi un nuovo legame medico paziente su un tema, quello della prevenzione, affrontato in modo fresco, leggero e nel contempo forte.

-Un Messaggio promozionale che grazie ai giovani medici è più facilmente trasmesso sui social.

-Un Messaggio promozionale prodotto dall’Associazione MarcoSacchi che per l’appunto ha come scopo principale la valorizzazione e la promozione dell’educazione all’immagine ed all’utilizzo responsabile dei mezzi di comunicazione”.

Tali spot realizzati grazie alla collaborazione del Comune di Palermo hanno avuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Palermo, dell’Assessorato Regionale alla Salute ed il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità .