Savarino: "L’obiettivo è diffondere la cultura della sostenibilità"

Un attestato ufficiale per chi ogni giorno difende l’ambiente con azioni concrete, idee, arte o iniziative collettive.

La Regione Siciliana istituisce il premio “Custode dell’ambiente”, un riconoscimento che mira a valorizzare persone, imprese, enti pubblici e privati che si siano distinti per il loro impegno nella sostenibilità. Il decreto è stato firmato oggi dall’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino.

Un riconoscimento per diffondere la cultura della sostenibilità

“Con questo premio – spiega Savarino – vogliamo riconoscere l’impegno speso nella tutela dell’ambiente, ma anche stimolare buone pratiche che possano diventare un modello per coniugare sviluppo e sostenibilità”.

L’intento del governo Schifani è di allargare il raggio d’azione del rispetto ambientale, coinvolgendo non solo esperti e istituzioni, ma anche artisti, imprese, associazioni e singoli cittadini.

“Anche l’arte – continua l’assessore – può essere una potente cassa di risonanza per diffondere una nuova sensibilità”.

Cinque categorie, candidature entro ottobre 2025

Il premio verrà assegnato ogni anno e sarà suddiviso in cinque categorie:

artisti e creativi;

professionisti ed esperti;

produttori e imprese;

enti pubblici e associazioni;

cittadini meritevoli e comunità locali.

Chiunque potrà candidarsi direttamente, oppure essere segnalato dall’assessorato. Le domande dovranno essere inviate entro il 30 ottobre 2025 tramite PEC all’indirizzo: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it.

Una commissione valuterà le proposte: ne faranno parte l’assessore Savarino, i dirigenti generali del Dipartimento Ambiente, dell’Arpa, del Corpo forestale e altri esperti eventualmente nominati.

Il premio consiste in un attestato ufficiale rilasciato dalla Regione. Un gesto simbolico, ma importante, per dare visibilità a chi lavora, spesso in silenzio, per rendere la Sicilia un luogo più vivibile, pulito e attento alle sfide ambientali.