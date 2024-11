Oggi, 21 novembre 2024, l’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo si trasforma in un faro di innovazione, ospitando la cerimonia di premiazione del Premio Innovazione Sicilia 2024. L’evento è ben più di una semplice premiazione: è una celebrazione vibrante della comunità di Innovation Island, un ecosistema che unisce menti brillanti, idee rivoluzionarie e la visione di una Sicilia proiettata verso il futuro. People è al centro di tutto. Oggi non è soltanto una cerimonia ma un viaggio all’interno dello stato attuale dell’innovazione siciliana, raccontato attraverso le voci e le esperienze della community di Innovation Island e dopo un anno di attività durante il quale si sono incontrate tante persone, si è partecipato ad eventi, organizzato confronti e prodotto contenuti di valore.

L’iniziativa, organizzata da Digitrend e promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, mette in luce il fermento creativo che pervade l’isola, premiando coloro che con audacia e ingegno contribuiscono a plasmare un domani più innovativo.

Oltre 260 candidature: un trionfo di idee

L’entusiasmo per il Premio Innovazione Sicilia 2024 è palpabile: oltre 260 candidature provenienti da ogni angolo della Sicilia testimoniano la vitalità e la creatività che animano l’isola. Imprese e giovani talenti hanno risposto con fervore alla chiamata dell’innovazione, presentando progetti che spaziano tra diversi settori, dal turismo alla cultura, dalle smart cities all’agroalimentare, dall’ambiente all’economia del mare, fino all’energia e alle scienze della vita. Un vero e proprio mosaico di idee, pronto a svelare il potenziale inespresso della Sicilia.

Innovation Island: un ecosistema di connessioni

Il Premio Innovazione Sicilia 2024 è il cuore pulsante di Innovation Island, una piattaforma dinamica che connette talenti emergenti con figure chiave del mondo imprenditoriale e istituzionale. L’evento offre un’opportunità unica per i partecipanti: non solo la possibilità di aggiudicarsi il prestigioso premio, ma anche di entrare in contatto con investitori, dialogare con amministratori e decisori pubblici, e confrontarsi con altri innovatori, creando sinergie e collaborazioni strategiche.

La mission: premiare l’eccellenza e promuovere la crescita

Il Premio Innovazione Sicilia – Innovation Island nasce con una missione precisa: riconoscere e valorizzare gli innovatori siciliani che si sono distinti nei settori strategici individuati dalla Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente – S3 Sicilia 2021-2027. Un riconoscimento per chi ha saputo interpretare le esigenze del mercato, trasformare un’idea in realtà e contribuire alla crescita economica e sociale dell’isola.

Il potere delle persone: motore del cambiamento

La parola chiave di questa edizione è “People”: il potere delle persone, la forza motrice del cambiamento. L’evento celebra l’umanità come motore di innovazione, unendo talenti e prospettive diverse in una narrazione collettiva che guarda al futuro con ottimismo e determinazione.

Un comitato di esperti per selezionare i migliori

Le 263 candidature pervenute saranno attentamente valutate da un qualificato comitato tecnico-scientifico, composto da esperti provenienti dalle principali università siciliane e da un board di manager, imprenditori e investitori. Un processo rigoroso per individuare i progetti più meritevoli e innovativi.

Focus su turismo, cultura e sostenibilità

L’analisi delle candidature rivela un forte interesse per settori chiave come il turismo, la cultura e i beni culturali (33,2%), le smart cities & communities (19,3%), l’agroalimentare (13,2%) e l’ambiente, le risorse naturali e lo sviluppo sostenibile (12,4%). Una chiara indicazione delle priorità e delle potenzialità della Sicilia.

Una distribuzione equilibrata e una forte partecipazione femminile

Il Premio Innovazione Sicilia 2024 registra una partecipazione equilibrata tra progetti in fase iniziale (52,5%) e progetti in fase avanzata (47,5%). Da sottolineare l’elevata presenza femminile, con quasi il 30% di progetti guidati da donne, a dimostrazione del ruolo sempre più rilevante delle donne nell’ecosistema dell’innovazione siciliana. Biagio Semilia, CEO di Digitrend, sottolinea l’importanza dell’innovazione come risposta ai bisogni del territorio: “In questa giornata dedicata alla condivisione, all’ascolto e alla collaborazione, i progetti finalisti dimostrano come l’innovazione possa coniugare creatività e impatto, offrendo soluzioni concrete alle sfide che la Sicilia deve affrontare”.

Una giornata ricca di eventi e interventi

La giornata del 21 novembre sarà ricca di eventi e interventi di alto profilo, tra cui quello dell’assessore regionale Edy Tamajo e di Biagio Semilia, che tracceranno un bilancio dell’attività di Innovation Island. I partecipanti potranno registrarsi sul sito del Premio Innovazione Sicilia per seguire il programma dettagliato.

I “Magnifici Sette” e il premio finale

Il board selezionerà sette finalisti, uno per ciascun ambito innovativo. Questi “magnifici sette” saranno poi sottoposti al voto della community di Innovation Island, che decreterà il vincitore assoluto entro la mezzanotte di domenica 24 novembre. Il progetto più votato riceverà un premio speciale di 10.000 euro in attività di promozione e pubblicazione, offerto da SICILBANCA, a testimonianza dell’impegno della banca nel sostenere l’innovazione e la crescita delle imprese siciliane.

