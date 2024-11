Tutto pronto per la seconda edizione del “Premio Innovazione Sicilia 2024″ che ha registrato oltre 260 candidature da imprese e giovani talenti. Ad annunciarlo è l’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana promotore del progetto “Innovation Island” che ha l’obiettivo di favorire uno sviluppo dinamico e competitivo nell’ambito delle attività previste dalla “Strategia dell’innovazione per la specializzazione intelligente – S3 Sicilia 2021- 27”.

La cerimonia

La cerimonia di premiazione è prevista per giovedì 21 novembre presso l’ecomuseo “Mare Memoria Viva” di Palermo, nell’ambito della “Carovana dell’Innovazione”, la piattaforma dedicata alla promozione delle eccellenze siciliane.

Le parole di Tamajo

“Le numerose candidature – dice Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive – sono una testimonianza della volontà e della capacità delle nostre imprese di crescere e modernizzarsi. Il “Premio innovazione Sicilia” rappresenta un’opportunità per riconoscere e valorizzare le idee più creative che contribuiscono al progresso economico e sociale della nostra regione. Ci stiamo impegnando – sottolinea l’assessore – per fare della Sicilia un punto di riferimento per l’innovazione, accompagnando le imprese in un percorso di sviluppo che valorizzi anche il talento dei giovani e questo premio è un segno tangibile del nostro sostegno all’imprenditorialità siciliana, alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle nostre eccellenze».

L’0rganizzazione di Digitrend

La “Carovana dell’innovazione”, organizzata da Digitrend in compartecipazione con l’assessorato delle Attività produttive, include incontri, workshop e sessioni di networking che offriranno alle imprese un ambiente favorevole alla collaborazione e alla crescita.

“Questo evento – conclude Tamajo- è un’occasione per creare legami tra imprese, istituzioni e giovani talenti, in un’ottica di crescita condivisa. Crediamo nel potenziale della Sicilia e vogliamo fornire a queste eccellenze il supporto necessario per diventare protagoniste della trasformazione digitale”.

Per ulteriori informazioni sulla seconda edizione del Premio Innovazione Sicilia 2024 e sulle attività della “Carovana dell’Innovazione” è possibile visitare il sito Innovation Island.

Like this: Like Loading...