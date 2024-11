Taglio del nastro, questa mattina, per inaugurare il rinnovato salone della Borsa della Camera di commercio di Messina alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. I lavori di restauro, recentemente conclusi, hanno restituito alla città uno spazio di grande valore storico e culturale, simbolo delle sue tradizioni imprenditoriali e commerciali.

Le parole di Tamajo

“Il restauro del salone della Borsa è un’operazione importante che valorizza non solo il patrimonio architettonico di Messina ma anche la sua storia, la sua cultura e la sua identità commerciale – dice Tamajo – . Questa inaugurazione rappresenta un segnale positivo per tutto il tessuto imprenditoriale locale che qui trova uno spazio di confronto e di rappresentanza”.

È stato inoltre illustrato l’iter dei progetti strategici che l’ente sta portando avanti per stimolare la crescita e sostenere l’economia locale. “Il lavoro della Camera di commercio di Messina è cruciale per il rilancio e la competitività di questa provincia – sottolinea l’assessore –. Come Regione, continueremo a sostenere iniziative che promuovono il tessuto economico del territorio e migliorano la qualità della vita di cittadini e imprenditori”.

Durante la cerimonia è stata presentata la nuova dashboard interattiva realizzata da Infocamere, uno strumento innovativo che fornisce una panoramica in tempo reale dell’economia locale, attraverso dati sintetici e statistiche sulle dinamiche del sistema produttivo e imprenditoriale di Messina e provincia. “Questo strumento rappresenta un grande passo avanti verso una gestione più informata e strategica delle politiche economiche – conclude Tamajo –. Grazie alla dashboard, gli operatori e le istituzioni potranno avere una visione completa dello stato dell’economia e del lavoro, utile per definire scelte e interventi mirati allo sviluppo del territorio”.

Tutto pronto per il premio innovazione Sicilia 2024

Tutto pronto per la seconda edizione del “Premio Innovazione Sicilia 2024” che ha registrato oltre 260 candidature da imprese e giovani talenti. Ad annunciarlo è l’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana promotore del progetto “Innovation Island” che ha l’obiettivo di favorire uno sviluppo dinamico e competitivo nell’ambito delle attività previste dalla “Strategia dell’innovazione per la specializzazione intelligente – S3 Sicilia 2021- 27”.