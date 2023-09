La premiazione domani in Piazza del Castello

La cerimonia finale del Premio Marineo si terrà domani alle 18, in piazza del Castello a Marineo. I principali riconoscimenti dell’edizione 2023 sono stati assegnati al musicista Marcello Pellitteri (premio speciale) ed alle scrittrici Luciana Salvucci e Anna Maria Tamburini (premio per la poesia edita italiana).

La cerimonia di premiazione, curata dal Circolo Culturale con la collaborazione di Marcello Scorsone direttore della Galleria Studio 71 di Palermo avrà luogo a Marineo domenica 3 settembre alle ore 18.00, nel tradizionale piazzale del Castello, e sarà presentata da Katiuska Falbo, mentre le voci recitanti saranno quelle di Delia Pecoraro e Raimondo Pilato.

Il premio speciale internazionale che la Giuria assegna ogni anno ad una personalità di notevole prestigio culturale, in considerazione del complesso della sua attività è stato assegnato al musicista Marcello Pellitteri, uno dei più conosciuti ed apprezzati batteristi della sua generazione. Con tale conferimento, la Giuria “ha voluto esprimere il riconoscimento più alto ad un figlio della terra di Sicilia che, con il suo talento, si è imposto all’attenzione del grande pubblico dimostrando di essere un vero protagonista, che con intelligenza, creatività e professionalità è diventato un ambasciatore della cultura italiana, realizzando il sogno della sua vita in terra di America.”

“Quella della Giuria, ha commentato Salvatore Arnone presidente del Circolo Culturale, ente organizzatore della manifestazione, è stata una scelta più che mai appropriata per la bravura del musicista originario di Palermo, docente da ben 37 anni al celebre Berklee College of Music di Boston, noto non solo per le sue composizioni ma anche per le sue esibizioni con i grandi del jazz.”

Nell’ambito della sezione edita in lingua italiana la Giuria, composta da Flora Di Legami, Aldo Gerbino, Michela Sacco Messineo, Giovanni Perrone, Ida Rampolla, Tommaso Romano e Ciro Spataro, ha attribuito il primo premio ex aequo a Luciana Salvucci con la raccolta “Le ceneri della fenice” Manni Editore e ad Anna Maria Tamburini con la raccolta “ Sequenze Auree” Raffaelli Editore

Sono risultati finalisti i poeti: Antonello Di Carlo, con la raccolta “Amo ergo sum”, Rupe Mutevole Editrice . Alfonso Di Giorgio, con la raccolta “Ed è subito giorno”, Edizioni Missione di Speranza e Carità. Carla Malerba, con la raccolta “La milionesima notte”, Fara Editore, – Francesco Mormino, con la raccolta “I fiori del bene” , Carlo Saladino Editore, Vincenzo Ursini, con la raccolta “Mio Sud”, Nuova Accademia dei Bronzi Editrice.

Per quel che concerne la sezione edita in lingua siciliana il primo premio ex aequo è stato assegnato a Serena Lao con la raccolta” Io…Rosalia e altri cunti” Thule editore e a Margherita Neri Novi con la raccolta “ Sicilia Scapiddata” Marsala Editore. Sono risultati finalisti i poeti : Nino Barone, con la raccolta “ Alitu di Diu”, Bienne Quaderni Editore, Francesca Picciurro, con la raccolta “ ‘A Puisiara”, Edizioni Ex Libris, Cinzia Pitingaro, con la raccolta “Sali, zùccaru e feli” , Edizioni del Poggio, Maria Lucia Riccioli, con la raccolta “ Munuzzagghi e ratteddi”, Algra Editore.

Nella sezione inediti in lingua siciliana il primo premio è stato assegnato Paolo Salomone con la lirica “Cu nasci pueta”, sono risultati finalisti Nico Coniglione, con la lirica “ ‘Npunta la cantunera”,- Giovanna Fileccia, con la lirica “Acqua di lu celu”, Antonella Giotti, con la lirica “U lupu”, – Rosalia Micale, con la lirica “ ‘A luna, la stidda, ‘u piscaturi”, Caterina Pantaleo, con la lirica “L’ultimu cantu”

La commissione giudicatrice, inoltre, ha deciso di assegnare la targa “Francesco Grisi” allo scrittore e giornalista Giovanni Di Marco, autore del romanzo “L’avversione di Tonino per i ceci e i polacchi”, Baldini e Castoldi Editore.

Quest’anno per la sesta volta, i premi, in una simbiosi tra arte e poesia, sono stati realizzati dagli artisti: Elio Corrao, Giuseppe Gargano, Antonino Liberto, Mario Lo Coco, Gery Scalzo, Giovanni Maria Tessari e Giuseppe Tuccio, i quali condividendo lo spirito dell’evento marinese, sono convinti dell’unicità dell’arte per fare emergere il valore comunicativo della poesia.

Nell’ambito della manifestazione del Premio quest’anno il 2 settembre alle ore 18.00, presso il salone del conferenze del Castello, sarà inaugurata la mostra di pittura “ Espressionismo Mediterraneo dell’artista Togo; mentre alle ore 21.00 dello stesso giorno, presso il piazzale del Castello, il cantautore Faldini Eligio presenterà il suo ultimo cd “Storia di un viaggio “, un mix di musica e poesia per raccontare 40 anni della sua storia.