Premio “Marchio Ospitalità Italiana” alla moglie di Nicola Farruggio, venuto a mancare nei giorni scorsi a 59 anni in seguito ad un malore improvviso: “Il mondo del turismo perde una figura insostituibile”, ha detto l’assessore Tamajo.

Il premio consegnato alla moglie dell’imprenditore

Oggi, nella sede di UnionCamere a Palermo, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha consegnato il Premio “Marchio Ospitalità Italiana” a Rosa Di Stefano, moglie di Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana, recentemente scomparso. Il riconoscimento, simbolo dell’eccellenza e della qualità nel settore dell’ospitalità italiana, viene attribuito alle strutture turistiche e ristorative che dimostrano alti standard qualitativi, con l’obiettivo di rendere l’offerta nazionale uniforme e riconoscibile sia in Italia che all’estero.

La passione di Nicola Farruggio nel settore del turismo

“Con grande commozione, oggi celebriamo l’impegno e la passione che Nicola Farruggio ha dedicato al turismo in Sicilia e al miglioramento dell’accoglienza, divenendo un punto di riferimento e un esempio per tutti noi. Con la sua visione e la sua professionalità ha contribuito a elevare il settore turistico della nostra regione, dimostrando come sia possibile raggiungere l’eccellenza attraverso l’attenzione al territorio e la cura per i dettagli. La sua perdita lascia un grande vuoto, ma il suo lavoro e il suo esempio continueranno a ispirarci,” ha dichiarato l’Assessore Tamajo.

La stima di Tamajo e il premio

Il “Marchio Ospitalità Italiana” è una certificazione promossa dalle Camere di Commercio italiane per stimolare la qualità dell’offerta turistica e ristorativa e per sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese locali. A ritirare il premio, in rappresentanza di Nicola Farruggio, è stata la moglie Rosa Di Stefano, alla quale l’Assessore Tamajo ha rivolto le sue più sentite condoglianze, sottolineando la grande stima e affetto che l’intero settore turistico e le istituzioni regionali provano per il compianto presidente di Federalberghi Palermo.

