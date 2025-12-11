L’associazione “Le Onde ETS“, da oltre trent’anni in prima linea contro la violenza di genere, ha ricevuto il Premio Rosa Parks 2025, consegnato ieri sera a Palermo dalla Human Rights Youth Organization (HRYO).
La cerimonia, giunta alla dodicesima edizione, si è svolta nella sede di “Al Vicolo” (vicolo San Basilio), davanti a un pubblico numeroso e partecipe, composto soprattutto da giovani, a dimostrazione di una crescente sensibilità verso i temi della giustizia sociale e della parità di genere.
A ritirare la targa commemorativa, realizzata dalla ceramista Maria Grazia Bonsignore, è stata Elvira Rotigliano, presidente dell’associazione premiata.
Un lavoro quotidiano contro la violenza di genere
Le Onde ETS, attiva sin dagli anni Novanta a Palermo, rappresenta una realtà consolidata nella lotta alla violenza contro le donne. Come ha ricordato la presidente Elvira Rotigliano durante il suo intervento: “l’Associazione può contare su due Case Rifugio dove le donne, sole e o con figli e figlie, sopravvissute a violenza, possono elaborare il trauma e avvicinarsi a nuovi progetti di vita”.
Un lavoro prezioso, portato avanti con una rete capillare di supporto che coinvolge associazioni, enti pubblici e realtà territoriali. Il Centro antiviolenza de Le Onde ETS accoglie ogni anno circa 450 donne, offrendo ascolto, assistenza psicologica, consulenza legale e percorsi personalizzati per favorire l’autonomia.
“Tutte le nostre attività sono realizzate in collaborazione con associazioni e con enti che offrono azioni e attività in favore delle donne – ha aggiunto Rotigliano –. Grazie a questi servizi, Le Onde ETS si impegna ogni giorno a fornire strumenti concreti per uscire dalla violenza e ricostruire una nuova indipendenza”.
L’associazione opera a livello comunale, regionale e anche internazionale, partecipando a tavoli istituzionali come il Forum del partenariato della Regione Siciliana e il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere in Sicilia.
Non meno importante è l’impegno specifico rivolto a donne con disabilità, spesso doppiamente discriminate. “Tra le altre attività – ha sottolineato Rotigliano – ci siamo dedicate ad attività specifiche rivolte alle donne con disabilità utilizzando un approccio intersezionale per i loro percorsi di uscita dalla violenza”.
Un premio che celebra diritti e memoria
Istituito nel 2013, il Premio Rosa Parks nasce dalla volontà della HRYO di dare riconoscimento a chi si distingue nell’impegno per la difesa dei diritti umani e civili, nella lotta non violenta e nella promozione della giustizia sociale.
Dedicato alla figura simbolica dell’attivista afroamericana Rosa Parks – la donna che rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un uomo bianco, diventando icona del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti – il premio si propone di ispirare le nuove generazioni a seguire il cammino del coraggio e della determinazione.
Ogni edizione del premio rappresenta anche un’occasione per riflettere sui valori universali di rispetto, uguaglianza e dignità. Come ha spiegato la stessa HRYO, il riconoscimento viene assegnato a realtà che operano in modo concreto per costruire una società più inclusiva e paritaria, nel solco dei grandi movimenti non violenti del Novecento.
Le Onde ETS incarna perfettamente questi valori: con un impegno costante sul territorio, ha trasformato l’ascolto e il supporto in strumenti di cambiamento reale.
