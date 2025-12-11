Il premio consegnato il 10 dicembre dalla Human Rights Youth Organization

L’associazione “Le Onde ETS“, da oltre trent’anni in prima linea contro la violenza di genere, ha ricevuto il Premio Rosa Parks 2025, consegnato ieri sera a Palermo dalla Human Rights Youth Organization (HRYO).

La cerimonia, giunta alla dodicesima edizione, si è svolta nella sede di “Al Vicolo” (vicolo San Basilio), davanti a un pubblico numeroso e partecipe, composto soprattutto da giovani, a dimostrazione di una crescente sensibilità verso i temi della giustizia sociale e della parità di genere.

A ritirare la targa commemorativa, realizzata dalla ceramista Maria Grazia Bonsignore, è stata Elvira Rotigliano, presidente dell’associazione premiata.

Un lavoro quotidiano contro la violenza di genere

Le Onde ETS, attiva sin dagli anni Novanta a Palermo, rappresenta una realtà consolidata nella lotta alla violenza contro le donne. Come ha ricordato la presidente Elvira Rotigliano durante il suo intervento: “l’Associazione può contare su due Case Rifugio dove le donne, sole e o con figli e figlie, sopravvissute a violenza, possono elaborare il trauma e avvicinarsi a nuovi progetti di vita”.

Un lavoro prezioso, portato avanti con una rete capillare di supporto che coinvolge associazioni, enti pubblici e realtà territoriali. Il Centro antiviolenza de Le Onde ETS accoglie ogni anno circa 450 donne, offrendo ascolto, assistenza psicologica, consulenza legale e percorsi personalizzati per favorire l’autonomia.

“Tutte le nostre attività sono realizzate in collaborazione con associazioni e con enti che offrono azioni e attività in favore delle donne – ha aggiunto Rotigliano –. Grazie a questi servizi, Le Onde ETS si impegna ogni giorno a fornire strumenti concreti per uscire dalla violenza e ricostruire una nuova indipendenza”.

L’associazione opera a livello comunale, regionale e anche internazionale, partecipando a tavoli istituzionali come il Forum del partenariato della Regione Siciliana e il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere in Sicilia.

Non meno importante è l’impegno specifico rivolto a donne con disabilità, spesso doppiamente discriminate. “Tra le altre attività – ha sottolineato Rotigliano – ci siamo dedicate ad attività specifiche rivolte alle donne con disabilità utilizzando un approccio intersezionale per i loro percorsi di uscita dalla violenza”.

Un premio che celebra diritti e memoria

Istituito nel 2013, il Premio Rosa Parks nasce dalla volontà della HRYO di dare riconoscimento a chi si distingue nell’impegno per la difesa dei diritti umani e civili, nella lotta non violenta e nella promozione della giustizia sociale.

Dedicato alla figura simbolica dell’attivista afroamericana Rosa Parks – la donna che rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un uomo bianco, diventando icona del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti – il premio si propone di ispirare le nuove generazioni a seguire il cammino del coraggio e della determinazione.

Ogni edizione del premio rappresenta anche un’occasione per riflettere sui valori universali di rispetto, uguaglianza e dignità. Come ha spiegato la stessa HRYO, il riconoscimento viene assegnato a realtà che operano in modo concreto per costruire una società più inclusiva e paritaria, nel solco dei grandi movimenti non violenti del Novecento.

Le Onde ETS incarna perfettamente questi valori: con un impegno costante sul territorio, ha trasformato l’ascolto e il supporto in strumenti di cambiamento reale.