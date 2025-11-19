Domenica 23 novembre alle ore 10 presso l’Abbazia di San Martino delle Scale si terrà il 2° Premio San Martino 2025, promosso dall’Associazione nazionale del Fante. Un premio istituito per riconoscere il merito di chi si impegna mettendo in pratica i valori di umanità, solidarietà, dedizione e carità, insegnati da San Martino. La cerimonia di premiazione sarà presentata dalla giornalista Anna Cane.





La Commissione quest’anno ha scelto di assegnare il Premio alla Comunità di Sant’Egidio per la dedizione ai poveri e agli emarginati, per la promozione della pace e del dialogo interreligioso e per la realizzazione di progetti concreti di solidarietà. Tra le sue attività l’assistenza ai senzatetto e agli anziani, la lotta contro l’Aids in Africa e l’apertura di corridoi umanitari per i rifugiati.

Alla Missione Speranza e Carità ad opera di Fratel Biagio Conte, povero fra i poveri, portata avanti oggi da don Pino Vitrano. E al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio che con il progetto “Briciole di Salute” aiuta i bambini da 0 a 3 anni appartenenti a famiglie in difficoltà a crescere in salute.

Luogo: Abbazia di San Martino delle Scale, piazza Platani, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Artista: Assofante

Prezzo: 0.00

