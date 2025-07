Palazzo Bonocore, Piazza Pretoria – Palermo

Venerdì 4 luglio 2025, ore 18:00

Presentazione del Libro, edito da Torri del Vento edizioni, e Inaugurazione della Mostra fotografica “Rosalia oltre la fede” di Giacomo Barone e Gianluca Marrone

Rosalia, oltre la fede, progetto fotografico nato nel 2022, si presenta come un viaggio visivo nel cuore di Palermo con l’obiettivo di far rivivere l’essenza di tradizioni secolari in un racconto che va oltre la produzione documentaria. Giacomo Barone e Gianluca Marrone hanno intrapreso un viaggio che si snoda seguendo una duplice strada, temporale e spaziale: da un lato le fotografie raccontano gli ultimi tre anni di celebrazioni, evidenziando come il rito si sia evoluto e adattato nel tempo, specialmente dopo il periodo di restrizioni dovuto alla pandemia di COVID-19, fino al 2024 che segna il IV centenario del ritrovamento delle reliquie della Santa.

Dall’altro, si tratta di un percorso che ha consentito agli autori di muoversi lungo l’intero territorio cittadino seguendo gli eventi nei quartieri. Attraverso le 5 sezioni in cui è suddiviso il lavoro si mettono in luce aspetti diversi delle varie celebrazioni consentendo agli autori di offrire una esperienza capace di coinvolgere lo spettatore facendolo sentire parte della tradizione.

La mostra fotografica sarà visitabile fino al 21 Luglio 2025

Luogo: PALAZZO BONOCORE, PIAZZA PRETORIA, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:00

Artista: Giacomo Barone e Gianluca Marrone

Info:

La presentazione del libro sarà il 4 Luglio 2025 alle ore 18

Link: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122212520582104640&id=61553139203091&mibextid=wwXIfr&rdid=uVsLSIykBSTFH47Z#

